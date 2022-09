Le TIFF fait revivre les affaires dans les commerces du centre-ville de Toronto

Le TIFF tire à sa fin et la vague de touristes qui a déferlé dans les rues de la Ville Reine se retire tranquillement.

Le propriétaire du restaurant-bar The Fox on John, Pragash Sritharan, dit que le nombre de piétons et de clients a dépassé ses attentes cette année.

Après deux ans de confinement, c’est énormément important [comme événement] , lance-t-il.

L’établissement est resté ouvert jusqu’à 4 h chaque nuit des deux dernières semaines pour attirer les cinéphiles.

Être entouré de gens me donne un petit gain d’énergie, alors je me sens bien , dit le commerçant.

Je ne m’attendais absolument pas à la quantité de clients qui ont passé nos portes! C’était extraordinaire , lance aussi la propriétaire du Daily dose coffee bar, Kazuki Iwata,

Son commerce n’est ouvert que depuis six mois. Malgré les mises en garde d’autres commerçants, elle avoue avoir été prise de court dans les premiers jours.

Elle a dû appeler sa famille en renfort et doubler ses commandes. Elle estime que pendant les trois premiers jours du festival, ses ventes ont doublé.

Des résultats variables

Non loin de là cependant, le propriétaire du magasin New York Fur, Chris Kotsaboikidis, a vu ses espoirs déçus cette année.

Chris Kotsaboikidis, propriétaire du magasin New York Fur, dit que le TIFF faisait toujours hausser son chiffre d'affaires avant la pandémie, mais que ce ne fut pas le cas cette année. Photo : Radio-Canada / David Hale

Il explique que avant la pandémie, les touristes russes, ukrainiens et américains étaient ses principaux clients, et qu’ils étaient nombreux pendant le TIFF .

Cet été, on ne les a pas vus , regrette-t-il.

Le gérant du pub Grace O’Malley’s, Michael McLaughlin, n’a pas non plus retrouvé les chiffres d’affaires qu’il avait lors des festivals avant la pandémie.

Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre après la COVID-19. [...] Ça semblait juste un peu plus petit qu’avant , dit-il.

Il a tout de même vu une petite hausse des ventes au cours des deux dernières semaines.

C’était assez pour lui donner le sourire, après deux années difficiles.

Avec les informations d’Andréane Williams et Meg Roberts