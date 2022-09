Première fête des Grandes Récoltes en Matanie

La fête, organisée par des membres des jardins communautaires de La Matanie, dont les Grands Jardins du 733, et la MRC de La Matanie, avait pour thème Pluie de patates à Saint-Jean-de-Cherbourg.

Les Grands Jardins du 733 Les Grands Jardins du 733 est un projet collectif ayant pour mission de produire, de transformer et de distribuer des légumes aux citoyens de Saint-Jean-de-Cherbourg, de Saint-Adelme, de Sainte-Félicité et de Grosses-Roches.

Pour l'occasion, les participants étaient invités à récolter des pommes de terre et à échanger sur l’agriculture maraîchère. Les organisateurs tenaient également à sensibiliser la population à l’autonomie et à la sécurité alimentaire.

Ça rassemble des gens de toutes les municipalités de la MRC et on voit que les gens se mobilisent et c’est important , affirme le préfet de la MRC de La Matanie, Andrew Turcotte.

« À mes yeux, c’est une mobilisation citoyenne qui fait chaud au cœur parce qu’on veut une Matanie nourricière et on voit que les gens veulent embarquer pour aller plus loin et ils sont fiers. » — Une citation de Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie

Plusieurs familles étaient sur place pour l'événement. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Se rassembler pour briser l’isolement

En plus de récolter bon nombre de pommes de terre, les participants ont aussi eu l'occasion de se rassembler et d'échanger entre eux.

Pour les gens seuls ou pour les nouveaux arrivants dans la région, de mettre la main à la terre, de jaser en récoltant ou de rencontrer des gens de son propre village qu’on ne connaît pas nécessairement, ce genre d’activité là, c’est un bon moyen de s’intégrer , explique Martine Yelle, organisatrice communautaire au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Pour les locaux, cette notion de rassemblement est également importante.

C’est vraiment un beau point de départ pour pouvoir rencontrer des gens qui s’entraident et je pense qu’on a trouvé la bonne façon, avec des jardins communautaires, pour être capable de se réunir et de partager , lance Victorienne Gagné, résidente de Saint-Jean-de-Cherbourg et bénévole pour les jardins communautaires.

« C’est la terre qui va nous réunir. » — Une citation de Victorienne Gagné, résidente de Saint-Jean-de-Cherbourg et bénévole

Selon le préfet de la MRC , après les deux dernières années de pandémie, se rassembler de cette manière est bénéfique.

C’est certain que le virus court toujours, mais les activités de récoltes qui sont à l’extérieur permettent aux gens de pouvoir se rassembler et d’avoir des activités sociales sans crainte , indique Andrew Turcotte.

Environ 400 poches de pommes de terre devaient être récoltées pour l'événement. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Omniprésence électorale

La campagne électorale faisait toutefois partie des préoccupations des participants.

Les habitants des petites communautés rurales de la MRC de La Matanie se sentent délaissés par les candidats aux élections provinciales. Les défis auxquels ils font face sont pourtant nombreux. Ils veulent que leur voix soit entendue.

Pour Réginald Desrosiers, résident de Sainte-Félicité, les municipalités devraient être mieux soutenues financièrement.

D’après moi, les subventions devraient être bonifiées par rapport à la taille des petites municipalités qui ne sont pas capables de livrer la marchandise, d’entretenir leur chemin parce qu’elles n’ont pas de capacité de taxation et elles n’ont pas de budget , dit M. Desrosiers.

« On nous oublie au détriment des grandes régions comme Québec et Montréal. » — Une citation de Réginald Desrosiers, résident de Saint-Félicité

La pénurie de main-d’œuvre ne fait pas exception dans la région et ne date pas d'hier. Ce manque de personnel rend difficile l’avancement de certains projets.

C’est important d’avoir plus de bénévoles, mais si on pouvait avoir des octrois qui peuvent payer des employés avec les trois grands jardins du 733, ça nous aiderait , indique Édith Gagné, une résidente de Saint-Adelme.

Les citoyens de la MRC aimeraient aussi se faire entendre davantage par Ottawa, mais ils veulent surtout qu’on se souvienne d’eux après la campagne électorale.

D’après le reportage de Jean-François Deschênes