Live Mixtape, une occasion pour des artistes émergents d’apprendre et de grandir

De jeunes artistes émergents ont eu la chance de s’associer et de performer avec des créateurs d’expérience lors du spectacle Live Mixtape au centre culturel West End, à Winnipeg, vendredi soir.

Ensemble, les artistes ont dû écrire, en moins de deux semaines, une série d'œuvres collaboratives qu’ils ont ensuite présentées devant public.

Parmi les artistes d'expérience ayant participé au projet, on retrouve notamment Hera Nalam, Anthony OKS, Sierra Noble, BBS.Steve, Marisolle Negash, The O.B. et Andrew Sannie.

Elliott Walsh est le directeur artistique de Live Mixtape. Photo : CBC / Bryce Hoye

Pour le directeur artistique de l’événement, Elliot Walsh (aka Nestor Wynrush), il était important d'intégrer l’aspect du mentorat au projet afin que les artistes émergents puissent apprendre et recevoir de la rétroaction de leurs confrères d’expérience.

Le thème du projet était l’amour. Comment ce sentiment peut-il être une éthique de vie? , explique M. Walsh. L’une des choses que nous essayons de faire, c’est de créer une communauté. Je veux que les gens réfléchissent à ça parce qu’ici, c’est un espace sécuritaire où nous pouvons grandir et nous nourrir [créativement et humainement] les uns les autres.

Jessica Boittiaux (aka Botcho), une jeune poète émergente, fait partie des artistes qui ont pu profiter du projet. Dans le cadre de Live Mixtape, elle a composé un slam sur les différentes manières de mesurer l’amour.

J'ai réfléchi à ce que l’amour signifiait pour moi; comment les membres de ma famille disent toujours "C’est moi qui t’aime le plus" , explique-t-elle. J’ai voulu voir à quel point l’amour était important pour moi.

À travers Live Mixtape, Jessica Boittiaux a découvert le sens du mot « communauté ». Photo : CBC / Bryce Hoye

La poète, qui a grandi dans le nord-est de Winnipeg, croit que le mentorat offert à travers ce projet permet de rendre la création artistique accessible aux jeunes de la ville.

Bien qu’elle ait été nerveuse de performer son slam pour la première fois sur scène, Jessica Boittiaux dit s’être sentie encouragée par l’esprit de communauté créé entre les participants.

C’est définitivement une occasion que peu de nouveaux artistes ont de pouvoir travailler avec des artistes établis , ajoute la poète. Je me suis fait de nouveaux amis et découvert qu’il y a plusieurs moyens pour des artistes venant de différents milieux de connecter et de travailler ensemble sur un même projet.

Même son de cloche du côté de Daisy Caneda (aka Daiisu), une autre artiste émergente ayant commencé à jouer de la musique en ligne au cours de la pandémie. Le spectacle Live Mixtape a d’ailleurs été la première fois où elle jouait devant une si grande audience.

Pour Daisy Caneda, Live Mixtape a été l'occasion d'élargir ses horizons. Photo : CBC / Bryce Hoye

Avant de participer à ce projet, Daisy Caneda affirme qu’elle ne comprenait pas réellement le sens du mot "communauté".

Je restais toujours à la maison, même avant la pandémie , explique-t-elle. Le seul monde que je connaissais, c’était le mien et celui de mon cercle d’amis. Ce mentorat m'a ouvert à un tout nouveau monde que je ne connaissais pas. Je suis tellement reconnaissante de cette chance!

Live Mixtape a été organisé en partenariat avec le festival de murales et de culture Wall-to-Wall.

Une première édition de Live Mixtape avait déjà eu lieu en 2018.

Avec les informations de Bryce Hoye