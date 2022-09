Des adeptes de jeux de rôle grandeur nature plongent dans l’univers de Birwhine

L’empire de Birwhine a vu le jour en 2010, à l’initiative de Guy Gignac, de la Maison des jeunes Le Kao de Barraute.

Depuis huit ans, les aventures de Birwhine se déroulent sur un site enchanteur de 1,2 kilomètre carré sur les rives du lac Fiedmont, grâce au soutien de la Municipalité de Barraute.

Samuel Gignac, l'un des organisateurs de ce jeu de rôle de grandeur nature. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On y retrouve des forteresses, des campements et plus de 6 kilomètres de sentiers en forêt, pour des investissements frisant les 200 000 dollars.

On fait un grandeur nature en juin, puis un autre en septembre. On fait aussi un banquet en mars ou en avril. Tout ça part du travail bénévole du conseil d’administration, avec beaucoup d’heures de mon père, Guy Gignac, et du comité organisateur qui s’implique d’année en année pour développer ce projet , raconte Samuel Gignac.

L’étincelle dans les yeux

Un grandeur nature est un jeu de rôle qui repose sur l’immersion des participants dans un univers réaliste. Dans le cas de Birwhine, les aventures se déroulent dans un monde médiéval fantastique, comme dans le Seigneur des anneaux.

Pascal Rioux, dans son personnage de Thrall Brisecrâne, devant la forteresse de Birwhine Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les participants incarnent des personnages qu’ils ont créés et viennent y vivre des aventures. Guerriers, magiciens et guérisseurs côtoient les forgerons, tenanciers de l’auberge de l’Hydre Noire et les résidents du village.

C’est comme un jeu vidéo dans la vraie vie. Si vous souhaitez aller dans le bois, trouver des objets en fonction des quêtes, résoudre des énigmes si on veut, c’est possible. Mais c’est aussi possible de tout simplement vivre une vie de village, s’asseoir, jaser avec les gens, jouer un rôle. C’est un mélange de théâtre et d’improvisation , fait valoir Samuel Gignac.

Un groupe prend le contrôle de la forteresse de Birwhine, en attaquant tous ceux qui s'y trouvent. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le but, au fond, c’est de permettre à chacun de vivre l'aventure qui lui plaît.

Les gens peuvent s’installer dans l’auberge, rester dans la forteresse ou aller dans le bois. Quand ils tombent face à face avec des créatures, il y a quelque chose qui se vit , souligne Samuel Gignac. Il y a vraiment une étincelle dans les yeux du joueur. Ce que j’aime voir comme organisateur, c’est vraiment les joueurs qui vont vivre une immersion tellement intense que les soucis du quotidien, les soucis financiers, professionnels, amoureux, familiaux ou quoi que ce soit, on dirait que l’instant de quelques minutes, ça disparaît.

L’occasion de s’évader

C’est cette occasion de s’évader que recherche justement Danrick Authier-Beaudoin, qui revêt l’armure de son personnage, Eldrahim, depuis six ans, que ce soit à Birwhine, à Terd’Aran (Sainte-Germaine-Boulé) ou au Royaume d’Éréloss (Villebois).

Ça fait du bien. Des fois, on est en ville, on fait nos affaires, on dirait qu’on est trop connectés. Ici, t’arrives la fin de semaine, t’es dans le bois, tu mets ton armure, tu prends tes armes, tu es un personnage. Ça permet de sortir de l’ambiance de la ville. Ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir des chums avec qui avoir du fun pendant la journée et boire un peu le soir , confie-t-il.

Danrick Authier-Beaudoin incarnant son personnage d'Eldrahim. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Éric Roy est Hulk-Thor, un guerrier nain devenu roi du clan des nains, l’un des plus imposants à Birwhine. Il vient depuis huit ans pour les mêmes raisons que Danrick.

Ça vide la tête. Tu entres dans un autre monde, tu joues un personnage. Je viens ici pour jouer un personnage. C’est sûr qu’on se tape dessus un peu, mais ce n’est pas vraiment ce que j’aime. C’est l’ambiance médiévale qui règne dans la journée que j’aime. T’as une auberge, t’as des magasins. C’est de passer une journée complètement dans une autre vie , souligne celui qui habite à Rivière-Héva.

Incarner physiquement le personnage

Le combat pour la reprise de la forteresse s'est poursuivi à l'intérieur, avec notamment Eldrahim (Danrick Authier-Beaudoin, habillé en blanc) menant la charge. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le Lasarrois Pascal Rioux incarne quant à lui un orc, Thrall Brisecrâne, depuis ses débuts au sein des grandeurs natures, qui remontent à 2003. Gamer, geek et adepte de tout ce qui concerne les jeux de rôle, il s’agit pour lui d’une suite logique.