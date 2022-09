Musiciens et diffuseurs réunis à Contact Ouest veulent désormais profiter du virtuel

Les musiciens francophones de l’Ouest et du Nord canadiens et les diffuseurs souhaitent s’appuyer sur les expériences apprises lors de la pandémie, notamment le virtuel, pour se développer alors qu’ils sont réunis à Winnipeg à l’occasion du rendez-vous artistique Contact Ouest.

Au cours de ce rendez-vous qui se tient cette année pour la 15e fois, les musiciens échangent avec des diffuseurs venus de partout au Canada et de l’étranger puis le grand public.

C’est une occasion pour les artistes de présenter aux diffuseurs des extraits de spectacles qu'ils voudraient faire circuler, c’est une occasion de se faire voir, c’est une occasion de visibilité , souligne Sylvain Aumont, directeur général du Réseau des grands espaces, dont l'organisation gère l'événement.

Sylvain Aumont, directeur général du Réseau des grands espaces, dont l'organisme gère l'événement Contact Ouest, le premier en présentiel depuis le début de la pandémie à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Vitrine artistique de l’Ouest et du Nord du Canada, l’activité offre aux musiciens l’occasion de présenter leurs compositions aux diffuseurs venus de tout le Canada voire d'Europe.

M. Aumont indique que l’événement revêt cette fois-ci une importance capitale pour le milieu artistique cette année après deux années de pandémie.

Ça nous fait du bien de retrouver la musique en présidentiel, écouter la musique de son ordinateur n'est pas la même chose que d’être dans une salle de spectacle , explique-t-il.

Les échanges avec les diffuseurs explorent les pistes de collaboration, mais aussi des façons de tirer profit du contexte technologique créé par la pandémie.

On parle de comment on a vécu la pandémie et on parle de l’avenir : comment bien travailler avec le virtuel.

On a l’intention de profiter de ces outils , martèle-t-il.

Les participants au rendez-vous veulent aussi mettre en place un meilleur cadre de collaboration pour le futur pour créer des possibilités de diffusion , note M. Aumont.

Quel artiste est disponible quand, qui serait intéressé à accueillir tel artiste, il y a tout ça qu'on est en train de développer , affirme t-il.

Reprise timide, espoir tout de même

Selon M. Aumont les musiciens et les autres artistes ont subi de plein fouet les conséquences de la pandémie.

Ça a été un défi pour les musiciens de survivre pendant la pandémie , mentionne-t-il.

Mais il faut encore de la patience, croit-il, car le retour dans les salles est encore timide . D’ailleurs, il a constaté que les rassemblements artistiques se font encore à un rythme relativement lent, à l’instar de Contact Ouest qui n’a pas connu, cette année, la même affluence qu’avant la pandémie.

On a noté cette année qu’il y a beaucoup moins de gens qui participaient, on sait qu’on n’est pas les seuls à qui ça arrive.

Cependant, il caresse l’espoir que la reprise va se faire progressivement .

Contact Ouest qui s’achève dimanche est le seul événement du genre en français dans l’Ouest canadien.

Avec les informations de Laïssa Pamou