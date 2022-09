L’effet Poilievre? Lutte à l’inflation en toile de fond pour la prochaine session à Ottawa

Le coût de la vie, vraiment, c’est une priorité. Et le logement. On a investi 10 milliards de dollars dans le budget. Maintenant, il faut faire en sorte de collaborer avec les provinces, avec les municipalités, pour que cet argent-là se rende sur le terrain , a déclaré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

Nouvel interlocuteur au ton plus acerbe

Cette bataille se mènera avec un nouvel interlocuteur au ton plus acrimonieux à la tête de l’opposition officielle. Pierre Poilievre, qui a remporté la chefferie du Parti conservateur du Canada, talonne les libéraux depuis des mois sur la montée de l’inflation.

Il fait des phrases de six à sept mots en moyenne , a indiqué M. Rodriguez. Qu'est-ce qui vient après? C'est facile de dire : '' c'est écœurant l’inflation! Il faut arranger ça! '' On est tous d'accord avec lui. Mais après, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a à proposer?

Plusieurs sondages indiquent que les Canadiens s’inquiètent de la hausse du coût de la vie et de la performance de l’économie, des préoccupations exprimées par Pierre Poilievre dans ses discours. Le soir de son élection, le chef conservateur a mis au défi Justin Trudeau de ne pas augmenter les taxes et les impôts. S’il devenait premier ministre, M. Poilievre s’est engagé à éliminer la taxe carbone et à compenser toute nouvelle dépense par des coupures au budget existant.

Pablo Rodriguez en entrevue. Photo : Radio-Canada / BENOIT ROUSSEL

Reconnaître ses erreurs et les corriger

Il y a fort à parier que le leader de l’opposition maintiendra la pression sur le gouvernement pour qu’il allège le fardeau de ceux et celles qui peinent à joindre les deux bouts. Depuis des mois, Pierre Poilievre accuse Ottawa d’avoir dépensé sans compter pendant la pandémie, provoquant la flambée des prix. Les libéraux imputaient quant à eux les poussées inflationnistes aux perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et à la guerre en Ukraine.

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a finalement annoncé des mesures totalisant 4,5 milliards de dollars dont une bonification du crédit d’impôt pour la TPS , une prestation dentaire pour les enfants et une allocation de 500 $ pour le loyer.

M. Rodriguez affirme que le gouvernement libéral restera à l’écoute des Canadiens et prendra de nouvelles mesures si cela est nécessaire. Maintenant que ce soit M. Poilievre ou un autre chef, nous, on doit faire le travail. On ne le fera pas à cause de lui. On ne le fera pas parce qu'il est là. On le fait parce qu'on le doit aux Canadiens.

Le ministre du Patrimoine reconnaît que les services à la population ont connu des ratés récemment, que ce soit pour l’émission des passeports ou la gestion dans les aéroports.

Questionné à savoir ce que les libéraux entendent faire pour regagner la confiance de ceux qui doutent de la capacité du gouvernement de diriger le pays, le ministre répond : Dans la vie, ce n'est pas de faire une erreur qui est grave. C’est de ne pas être capable de la corriger. Nous, on a fait des erreurs et on va en faire d'autres. Par contre, on est capable de corriger, puis on a corrigé rapidement. C'est ça qui compte.

Les délais pour la délivrance des passeports avaient entraîné d'importantes files d'attente dans les bureaux de Service Canada. (archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Et les élections québécoises?

M. Rodriguez surveille aussi de près les élections québécoises. Sans condamner qui que ce soit, il se désole de voir le débat entourant l’immigration prendre parfois des connotations négatives.

Arrêtons de parler du ''nous'' et du ''vous''. Comme nous, les Québécois. Et vous, les immigrants. Moi, à partir du moment où quelqu'un vient s'établir au Québec, qu’il élève ses enfants au Québec, qu’il travaille au Québec, démontre son amour pour le Québec, à ce moment-là, cette personne-là, c'est un Québécois.

Il dit écouter avec intérêt les propositions de tous les partis et travaillera avec tous ceux qui seront élus. Il enjoint les électeurs à se rendre aux urnes en grand nombre parce que, selon lui, ceux qui s’en abstiennent laissent les autres décider à leur place.