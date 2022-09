Santé mentale : l’appel au secours de Force Jeunesse

L’organisme de défense des droits et intérêts de la jeunesse du Québec a interpellé les principaux partis à son congrès, samedi, en les invitant à se prononcer sur la nécessité urgente d’un accès universel et gratuit en psychothérapie.

Attractivité du secteur public en berne, pénurie de personnel, hausse de la demande des patients… Les solutions apportées se sont appuyées sur un triste bilan que tous ont partagé pour cette catégorie de soins.

La Coalition avenir Québec (CAQ), par la voix de Geneviève Guilbault, vice-première ministre sortante, a toutefois tenté un rattrapage politique en mettant surtout en avant les investissements de son gouvernement : 1,5 milliard de dollars sur cinq ans et 95 millions de dollars pour l’accès à ce type de soins au sein des cégeps et des universités.

Et ça fonctionne très bien, on a presque 10 000 jeunes qui ont bénéficié de ces services-là , a mentionné la candidate caquiste aux membres présents du congrès.

Reste l’épineuse question de la compétitivité du secteur public, a-t-elle reconnu, donc de la hausse des salaires en vigueur; un engagement que Mme Guilbault n’a pas voulu chiffrer.

Elle a néanmoins évoqué de grosses augmentations à l’instar de celles proposées aux éducatrices en garderie, aux infirmières et aux professeurs, a-t-elle cité en exemple.

La vice-première ministre sortante Geneviève Guilbault a rencontré les médias après avoir participé au congrès annuel de Force Jeunesse à HEC Montréal. Photo : Radio-Canada / Valérie Gamache

Un grand virage

Quant à l’universalité de ce type de soins prônée par Force Jeunesse, une recommandation pour se soigner nonobstant ses revenus, la vice-première ministre sortante a rétorqué que l’universalité existait déjà, mais s’accompagnait de longs délais.

Tout le monde peut appeler son CLSC, mais parfois, c’est tellement long que ce n’est pas réaliste , a reconnu Mme Guilbault.

Le rapport de recherche commandé par Force Jeunesse et publié fin août mentionne des délais pouvant atteindre 24 mois, faute de psychologues dans le réseau public.

Si son parti est réélu, il s’engage à rétablir des délais raisonnables d’accès aux soins en santé physique et mentale à l’issue d’un nouveau mandat.

Avec [le ministre sortant de la Santé] Christian Dubé, on est vraiment en train d’effectuer un grand virage , a-t-elle assuré en mentionnant la collaboration des instances représentatives telles que le Collège des médecins et les principaux syndicats d'infirmières.

Les partis rivaux se sont ensuite relayés pour partager leurs différentes pistes de solution tout en glissant quelques orientations plus générales de leurs politiques.

Le cheffe libérale Dominique Anglade a misé sur le retour des travailleurs expérimentés : des incitatifs réels pour les professionnels âgés de plus de 65 ans, mais aussi des services de garde accessibles pour les femmes au foyer qui envisagent un retour sur le marché du travail.

Autre levier d'action : l’accueil des immigrants qualifiés, ou encore l’accélération des reconnaissances de diplômes obtenus à l’étranger.

Le service public en jeu

Chez le Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon a ramené l’enjeu de l'accessibilité autour du rôle du psychologue qui, selon lui, devrait être plus étendu.

Si les psychologues pouvaient établir un diagnostic, ça épargnerait du temps , a-t-il proposé, en remettant en question le passage obligatoire chez un médecin généraliste pour obtenir une référence.

Au passage, le chef péquiste a dénoncé les baisses d’impôts proposées par ses rivaux caquistes et conservateurs sans toutefois les nommer : Quand d’autres partis proposent des baisses de taxes qui avantagent les plus riches ou des baisses d'impôts parce que c’est électoraliste, c'est transféré dans nos services publics qui vont connaître une autre vague d’austérité , a-t-il prévenu.

«On parle beaucoup des listes d’attente de chirurgies, mais je pense qu’on ne parle pas assez de l'autre rattrapage : la santé mentale», a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

De son côté, le porte-parole de Québec solidaire a mis en avant la candidature de Mélissa Généreux, professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke et médecin-conseil à la Direction santé publique du CIUSSS de l’Estrie.

Elle me disait que l’impact de la pandémie était similaire à celui d’une catastrophe naturelle, a partagé Gabriel Nadeau-Dubois. La pente qu’on a à remonter est énorme.

Le candidat solidaire a proposé l’embauche de 900 nouveaux psychothérapeutes et de 1000 autres professionnels en santé mentale, pour un investissement estimé à 280 millions de dollars par année, bien que le Québec représente actuellement l’endroit au Canada où il y a le plus de psys par tête de pipe , a illustré M. Nadeau-Dubois.

Tout en reconnaissant la force d’attractivité du privé face au système public, il ne s'est pas engagé à tout nationaliser. On va améliorer le salaire [au public] et l’autonomie professionnelle , a répondu le co-porte-parole de QS en promettant de combler l’écart salarial de 30 % avec le privé et même d'inverser la tendance d'attractivité pour que le système public s’impose, dépouillé de lourdeurs bureaucratiques.

Un sommet sur la santé mentale, propose le PCQ

De son côté, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, croit que la question de la santé mentale est un enjeu particulièrement préoccupant au lendemain de la crise sanitaire. Dans les 100 premiers jours d'un gouvernement conservateur, un sommet sur la santé mentale et la jeunesse serait organisé. On mesure à peine l'effet dévastateur du manque de socialisation et du manque d'activités sportives sur les jeunes, a déclaré M. Duhaime.

Selon lui ,l'accès à des services en santé mentale nécessitera des investissements publics. Et même s'il existe un enjeu pour savoir lequel du secteur privé ou du secteur public est le plus à même de répondre aux besoins, le principal problème est celui de la pénurie de personnel.