L’héritage métis de plus en plus présent sur le campus de l’Université de la Saskatchewan

La culture métisse est maintenant encore plus visible sur le campus de l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon, grâce à l’installation d’une réplique d’une charrette de la rivière Rouge.

Cette dernière, un symbole de la culture métisse, a demandé près de 200 heures de travail avant d’être finalement assemblée par des étudiants du Programme de formation des enseignants autochtones urbains de la Saskatchewan (SUNTEP) vendredi matin, peu avant son dévoilement officiel.

Ce programme, créé il y a une quarantaine d’années, a pour mission de s’assurer que les Métis soient bien représentés dans le milieu de l’éducation. En plus de former de futurs enseignants, SUNTEP offre à ses étudiants des cours sur l’histoire des Métis et la langue Michif.

George Fayant, un fabricant de charrettes de la rivière Rouge, estime que chaque exemplaire demande près de 200 heures de travail. Photo : April ChiefCalf

Nous sommes très présents sur le campus , explique la coordinatrice du Programme de formation des enseignants autochtones urbains de la Saskatchewan à Saskatoon, Sheila Pocha.

« Avec cette charrette, nous montrons que nous sommes ici, que nous sommes bien vivants et que nous rendons hommage à la terre de nos ancêtres. » — Une citation de Sheila Pocha, coordinatrice du Programme de formation des enseignants autochtones urbains de la Saskatchewan à Saskatoon

Bien que traditionnellement faite en chêne, en frêne ou en érable, la réplique de l’Université de la Saskatchewan, fabriquée à 100 % en bois sans aucun clou ni vis de métal, est construite avec des pièces recyclées d’anciens élévateurs à grains.

Une particularité qui ne déplaît pas à son constructeur, George Fayant, un ébéniste métis de la vallée Qu’Appelle reconnu pour ses charrettes.

Mon père et mon oncle ont construit de nombreux élévateurs à grains à travers les Prairies , explique-t-il. Il y a donc une possibilité, bien que petite, que cette charrette ait été fabriquée avec les mêmes pièces de bois utilisées par mon père et son frère il y a 50 ou 60 ans.

« Cette charrette avec le drapeau bleu et blanc et une ceinture fléchée, c'est littéralement la définition des symboles métis », explique George Fayant. Photo : CBC / Dayne Patterson

Bien que le bois de la charrette ne soit pas traité, George Fayant estime qu’elle devrait demeurer en bon état pendant au moins 50 ans.

« Il n'y a rien de plus symbolique pour les Métis qu'une charrette de la rivière Rouge. » — Une citation de George Fayant, fabricant de charrette de la rivière Rouge

Au fil des années, la couleur claire du bois diminuera pour prendre une magnifique teinte grise , explique l'ébéniste.

La charrette de la rivière Rouge a été installée devant l’édifice McLean Hall où se trouve le Collège Gabriel Dumont et SUNTEP .

Sa fabrication a été rendue possible grâce, entre autres, à un financement de 3000 $ offert en 2019 par le bureau de l'Engagement autochtone de l’Université de la Saskatchewan.

Avec les informations de Dayne Patterson