La CAQ promet d’agrandir le parc national du Mont-Orford

Les candidats d'Orford, Gilles Bélanger, et de Sherbrooke, Caroline St-Hilaire, ont fait cette promesse, alors qu'ils participaient au Festival de bière Grande coulée, sur la montagne estrienne.

Selon les candidats, cet agrandissement serait possible grâce à l'annexion de terrains situés dans les municipalités de Racine, de Saint-Denis-de-Brompton, du canton d’Orford et du canton de Melbourne. Ce projet d'agrandissement n'est pas nouveau, comme l'explique le député sortant d'Orford, Gilles Bélanger.

Ça a déjà été annoncé, mais ça n'a jamais été réalisé. Depuis 2006, il y avait des intentions d'agrandir le parc du Mont-Orford, et là, on le réalise. Puis en plus de réaliser cet agrandissement, on va permettre aux citoyens d'accéder au parc du mont-Orford, à ces espaces. On a avoir des sous. Vous connaissez tous la randonnée alpine, le vélo de Montagne!

Le projet d’agrandissement du parc national du Mont-Orford a vu le jour il y a plus de quinze ans, avec « la saga du Mont-Orford », lorsque l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, avait voulu privatiser une partie du parc.

À noter que les terrains ciblés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ne sont toujours pas acquis et les consultations publiques qui devaient avoir lieu en 2022 ont été repoussées.

538 millions $ pour l'accès à la nature

Cette annonce fait partie d'un projet d'investissement de 538 millions de dollars, présenté par le chef de la CAQ, François Legault, alors qu'il était de passage au parc national du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent.

Cet investissement prévoit des mesures pour améliorer l’accès à la nature dans toutes les régions de la province. Parmi ces mesures, les municipalités partageraient une somme de 150 millions de dollars pour mettre en valeur leurs espaces verts et améliorer l'accès de leurs points d'eau.

La candidate caquiste, Caroline St-Hilaire, promet que la Ville de Sherbrooke pourra profiter de ce nouvel argent, si elle est élue le 3 octobre prochain.

Ça doit se faire avec les municipalités. On les a entendues nous dire qu'elles manquaient de moyens. Ces sommes pourront servir pour acquérir des terrains pour les transformer en espaces verts, pour aménager des berges, pour créer des plages ou encore pour aménager des pavillons, des chalets, ou même des vestiaires. Alors ce nouvel investissement que nous annonçons pourra également être utile pour se réapproprier les berges de la rivière Saint-François, au centre-ville de Sherbrooke, par exemple. Ça arrive au moment propice pour Sherbrooke, qui est en train d'élaborer son plan nature.

Plus de parcs nationaux au Québec

Au total, la Coalition Avenir Québec souhaite utiliser cet investissement de 538 millions de dollars pour agrandir cinq parcs nationaux existants, dont ceux du Bic, du Mont-Orford, de Plaisance (situé en Outaouais), des Îles-de-Boucherville, et du Mont-Saint-Bruno.

Sans oublier la création de trois nouveaux parcs nationaux dont un aux Dunes-de-Tadoussac, un à Côte-de-Charlevoix, et un au parc Nibiischii, situé dans le Nord-du-Québec.

Avec les informations d'Alexis Tremblay