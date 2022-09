Le troisième lien continue de hanter la CAQ

Au 21 e jour de la campagne électorale, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a de nouveau dû répondre à la salve de critiques liées à l’absence d'une étude finalisée permettant d’étayer le projet de tunnel à quatre voies entre Québec et Lévis.

Même l’étude générale de l’École nationale d'administration publique (ENAP) de 2019, qui a coûté 115 000 $ de fonds publics et qui traite des impacts des grands projets d’infrastructures sur l’aménagement du territoire , reste inaccessible.

Il s’agit d’une étude qui n’a rien à voir avec le projet qui est sur la table , a affirmé François Legault en marge d’une conférence de presse samedi sur sa proposition de créer trois nouveaux parcs nationaux. Il a ajouté que l’étude avait été réalisée avant la pandémie et qu’elle ne tenait donc pas compte de l’augmentation du nombre de gens en télétravail.

Le projet de troisième lien a évolué depuis le moment où les études ont été lancées. Après avoir évoqué un projet de lien à six voies entre les deux rives à l’est de la ville de Québec, le gouvernement planche désormais sur un lien de centre-ville à centre-ville comptant quatre voies dans un tunnel bitube. Mais l'étude de l' ENAP est générale, ont avancé plusieurs journalistes samedi.

« Quand l’étude sera terminée, au début de 2023, on va la publier. » — Une citation de François Legault, chef de la CAQ

Le troisième lien proposé par la CAQ consistera en un tunnel bitube. Photo : site du Réseau express de la capitale

Pas de quoi rassasier les oppositions.

Selon la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, ce dossier, est un énorme boulet. Mais c’est surtout le reflet de la façon de gérer de François Legault : manque de transparence, faire les choses sur un coin de table, annoncer des choses qui ne se feront pas finalement.

S’il est élu, le PLQ mise sur le tramway pour relier Québec et Lévis, mais il ne s’est avancé ni sur son tracé ni sur le mode d'infrastructure qui le soutiendrait pour passer le fleuve.

Concernant le projet de la CAQ , des forages sont déjà en cours afin d’évaluer la faisabilité technique du tunnel de 6,5 milliards de dollars qui passerait sous le fleuve Saint-Laurent.

Il a entamé le projet avant même d’avoir des études sur sa pertinence; c’est gênant , a déploré le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Au sujet de l’absence d’étude finalisée permettant d’étayer le projet caquiste, le chef du Parti québécois (PQ) s’est fait cinglant.

« C’est un gouvernement qui avait quatre ans. Puis ils sont toujours arrivés avec des documents de huit pages, brochés à la dernière minute [...] On a dépensé 28 millions de dollars derrière ça, puis on ne sait toujours pas c’est quoi. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

Dans ce contexte d’absence de données, que valent les propositions des partis d’opposition? On ne peut pas les mettre dans le même panier que celle de la CAQ, car elles n’ont pas bénéficié de l’appui d’un bureau de projet et de la machine gouvernementale, a résumé le chef péquiste.

De son côté, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, demande la publication de toutes les études, même si elles sont anciennes et pas nécessairement liées au projet actuel.

Nous, on est en faveur d’un pont à l’est de Québec comme c’est dans les cartons depuis 60 ans. Là-dessus, il y a des études et c’est ces études qu’on voudrait voir. Peut-être qu'elles parlent du tunnel et expliquent pourquoi ce n’est pas viable , a déclaré le chef Duhaime lors d'une annonce visant à faire augmenter la limite de vitesse à 120 km/h sur les autoroutes.