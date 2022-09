Deux détenues s’évadent d’un pavillon de ressourcement de Winnipeg

Vers 22 h 30, le personnel du pavillon de ressourcement Eagle Women's Healing Lodge a découvert que Christine Goodwin et Hailey Regent étaient introuvables, note l’organisme fédéral dans un communiqué.

La police de Winnipeg a été immédiatement contactée et des mandats d'arrestation ont été lancés contre les deux femmes.

Selon les autorités, Christine Goodwin, 30 ans, mesure 5 pieds 7 pouces (1 m70) et pèse environ 221 livres (100 kg). Elle a un teint moyen, des yeux bruns et des cheveux noirs, précise le communiqué.

Elle porte des tatouages sur ses deux mains et ses mollets, ainsi que sur son bras gauche et son cou.

Goodwin purge une peine de trois ans et quatre mois pour possession d’une substance réglementée dans le but de faire du trafic, non-respect des conditions d'une ordonnance de libération et non-respect d'une ordonnance de probation.

Quant à Hailey Regent, 24 ans, elle mesure 5 pieds 10 pouces (1 m78) et pèse environ 252 livres (114 kg). Elle a un teint clair, des yeux noisette et des cheveux bruns, selon le communiqué.

Elle a aussi des tatouages sur les doigts, le cou, l'avant-bras droit, le haut du bras et la cuisse, ainsi que sur le poignet, l'épaule et la main gauche.

Hailey Regent purge une peine de 3 ans, 10 mois et 25 jours pour vol à main armée.

Toute personne ayant des renseignements sur l'endroit où se trouvent les deux personnes est priée de communiquer avec la police, selon le communiqué.

Service correctionnel du Canada et le Pavillon de ressourcement pour femmes Eagle mèneront une enquête sur les évasions et collaborent avec la police pour retrouver les femmes le plus rapidement possible.