Marche à Rouyn-Noranda pour la Fondation canadienne du rein

L'événement a pour but d'amasser des fonds pour aider les personnes atteintes de maladies rénales et soutenir la recherche.

Le président régional de la Fondation canadienne du rein, Normand Lemieux, affirme que près de 500 personnes sont suivies pour insuffisance rénale et une centaine de patients sont en dialyse .

Il rappelle que ces patients doivent constamment se déplacer pour obtenir les soins. C'est tout le temps des transports allers et retours, c'est des trois à quatre heures de traitements qui doivent être faits à tous les deux jours. C'est vraiment une répétition pour ces gens et une course contre la montre tout le temps pour être capables de survivre. Et attendre souvent pour la greffe rénale et sinon, c'est la dialyse pour la vie , insiste le responsable.

Le président régional de la Fondation canadienne du rein, Normand Lemieux. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Il explique que ce genre d'événement vise à encourager les gens à signer leur carte de don d'organes.

D'ailleurs, ajoute Norman Lemieux, en Abitibi-Témiscamingue, près de 500 personnes sont suivies en insuffisance rénale et une centaine sont en dialyse. Et entre 25 et 30 patients sont sur la liste d'attente pour une greffe rénale .

Le rein est toujours le plus demandé. Au niveau québécois, on essaie d'avoir beaucoup plus de donneurs rénaux. Il y a aussi le don vivant qui existe entre frères et sœurs, entre parents, il y a aussi des greffes croisées qui peuvent se faire entre personne. En région, on a toujours entre 25 et 30 patients en attente de greffe tout le temps , dit-il.

Parmi les participants, Lucie Perrault d'Évain attend une greffe depuis cinq ans.

Lucie Perrault d'Évain attend une greffe depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Elle est en prédialyse, mais doit prendre beaucoup de médicaments et faire attention à sa nourriture.

Je fais tellement attention, les reins sont à 5 %, mais tout le reste fonctionne très bien, dit-elle. Je suis quand même très chanceuse, je peux vaquer à mes occupations, j'ai de l'énergie. On est en attente et c'est pour ça qu'on vient à la fondation, pour essayer de sensibiliser les gens pour les dons et aider la recherche, et aussi aider les familles qui sont plus démunies.

Une autre marche se tient aussi dimanche à la Forêt récréative de Val-d'Or.

Samedi dernier, une marche similaire s'est tenue à La Sarre et a permis d'amasser plus de 10 000 $.