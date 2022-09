Après 35 ans, Le fantôme de l’Opéra cessera à Broadway

Le spectacle le plus ancien de Broadway, Le fantôme de l’Opéra (The Phantom of the Opera) prendra fin en février 2023. La pièce a particulièrement été affectée par la baisse de fréquentation postpandémique des théâtres new-yorkais.

La comédie musicale, un incontournable de Broadway depuis 1988, a traversé plusieurs changements culturels aux États-Unis. La dernière représentation est prévue le 18 février 2023, moins d’un mois après son 35e anniversaire.

Basée sur un roman de Gaston Leroux, la pièce raconte l’histoire d’un compositeur qui hante l’Opéra de Paris et tombe follement amoureux d’une jeune soprano. L’intrigue se déroule au son des chansons d’Andrew Lloyd Webber, comprenant entre autres All I Ask Of You, Think Of Me et The Music of the Night.

En tant que producteur, vous rêvez que le spectacle soit présenté pour toujours, mais tous les spectacles finissent par se terminer , a déclaré le producteur Cameron Mackintosh dans un communiqué.

« Le fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux disparaît peut-être pour l’instant, mais il ne fait aucun doute que le chef-d'œuvre d’Andrew Lloyd Webber continuera d’enchanter le public de Londres et du monde entier et reviendra un jour à Broadway. » — Une citation de Cameron Mackintosh, producteur

Des difficultés liées à la pandémie

Avec ses décors et costumes élaborés ainsi que sa distribution et son orchestre, la pièce est coûteuse à produire et les profits ont fluctué depuis la réouverture du spectacle après la pandémie.

Broadway a été durement touché par la pandémie, tous les théâtres ayant été fermés pendant plus d’un an et demi. Certains des spectacles les plus populaires comme Hamilton, Le roi lion et Wicked ont bien rebondi, mais d’autres ont eu du mal à retrouver le succès prépandémique.

Ces dernières années, Le fantôme de l’Opéra attirait un public principalement touristique, dont le retour en salle a été plus lent.

Un spectacle qui traverse le temps

La toute première représentation a eu lieu à Londres en 1986 et, depuis, le spectacle a été vu par plus de 145 millions de personnes dans 183 villes. Il a été joué en 17 langues au cours de 70 000 représentations. La production de Toronto a d’ailleurs été présentée pendant dix ans.

Uniquement à Broadway, Le fantôme de l’Opéra a donné plus de 13 500 représentations devant 19 millions de personnes.

Le titre du spectacle le plus ancien toujours présenté à Broadway reviendra désormais à Chicago, qui a débuté en 1996.

Il existe toujours d’autres productions de la pièce Le fantôme de l’Opéra ailleurs dans le monde, dont celle de Londres qui fêtera son 36e anniversaire en octobre.