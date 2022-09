Effervescence entrepreneuriale dans la MRC de La Mitis

La volonté des entrepreneurs de faire des affaires en région expliquerait cette augmentation, d'après la directrice générale de Mitis en Affaires, Annick Marquis. Selon l'organisme, une douzaine d’entreprises auraient également changé de propriétaire. De ce nombre, 20 % des entrepreneurs sont de l’extérieur de la MRC.

La directrice générale de Mitis en Affaires, Annick Marquis, souligne que la croissance des entreprises s'inscrit dans une tendance sur plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

On aurait pu l'expliquer, parce que vous savez que ces temps-ci, la covid a le dos large, mais ce n'est pas ça. Si j'observe les chiffres qu'on avait, en 2019, on voyait déjà une croissance de nos investissements en entrepreneuriat, en démarrage de nouvelles entreprises , soutient Mme Marquis.

Des entrepreneurs enthousiastes

Pour sa part, le propriétaire de la boulangerie Le Lotus Noir, ouverte depuis juin, Hie Tuan Anh Steeve Bui-Tran, indique être très heureux de voir le nombre de commerces augmenter.

Le propriétaire de la boulangerie Le Lotus Noir, Hie Tuan Anh Steeve Bui-Tran, souligne pouvoir bénéficier d'une grande proximité avec la population. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Il y a beaucoup d'entreprises dans le coin, un peu plus qu'avant, et c'est beau à voir. Il y a beaucoup plus de monde qui vient dans la région, des gens qui ont déjà habité ici, ou d'autres qui veulent s'éloigner de la ville , souligne-t-il.

Selon lui, le fait de s'établir en région lui permet d'être plus créatif, près des gens et autonome dans son milieu de travail.

De son côté, la propriétaire de la friperie Les Sœurs d’à Côté, elle aussi ouverte depuis la mi-juin, Geneviève Côté, indique que l’achalandage est au rendez-vous. L’une de ses stratégies est d’offrir des produits pour tous.

La propriétaire de la friperie Les Sœurs d'à Côté, Geneviève Côté, souhaite que les gens qui visitent sa boutique se sentent dans un commerce de prestige. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

On voulait vraiment offrir des choses d'occasions, mais présentées comme du neuf. Quand les gens viennent, qu'ils soient à faible ou plus haut revenu, on souhaite qu'ils se sentent quand dans une grande boutique de prestige et ludique avec tous les décors , précise Mme Côté.

D'après le reportage de Jennifer Boudreau