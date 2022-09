Un Autochtone meurt pendant que des ambulanciers seraient restés « à l’écart »

Le chef des Ojibwés d’Onigaming, Jeff Copenace, affirme à CBC/Radio-Canada que l'homme de 30 ans est mort après avoir été en détresse médicale dans une maison de la Première Nation, située à environ 450 km à l'ouest de Thunder Bay. CBC/Radio-Canada a accepté de ne pas le nommer, conformément aux vœux de sa famille.

Selon lui, la famille de l'homme a appelé le 911 jeudi matin alors qu’elle tentait, avec plusieurs membres du personnel de la Première Nation, de le ranimer en faisant des compressions thoraciques. Les ambulanciers paramédicaux dépêchés sur place seraient demeurés dans leur véhicule à la périphérie de la réserve.

Un membre du personnel ojibwé aurait indiqué au chef que les ambulanciers refusaient d’entrer dans la communauté sans escorte policière.

Ils se sont juste assis sur la touche , déclare le chef Copenace.

« Ce n'est que lorsque j'ai commencé à conduire sur l'autoroute et qu’ils [les ambulanciers] ont vu arriver quelques voitures qu’ils ont commencé à se rendre sur les lieux. Je les ai suivis et quand je suis arrivé, le chauffeur de l'ambulance a sauté de son véhicule et j'ai dit : "Pourquoi attendiez-vous? Que faisiez-vous? Il est en train de mourir." » — Une citation de Jeff Copenace, chef de la Première Nation ojibwée d'Onigaming

L'ambulancier a dit : "J'ai déjà été dépêché ici et nous ne sommes pas censés entrer" , se souvient le chef Copenace. Selon lui, l'intervenant lui a dit qu'ils avaient déjà été attaqués à cette maison et qu' ils attendaient une protection policière .

Après l'échange entre M. Copenace et l'ambulancier, un aîné a pris le chef à part pour le calmer. Pendant ce temps, l'oncle de l'homme de 30 ans et d'autres membres de la communauté ont crié aux ambulanciers paramédicaux de venir les aider, car son état de santé s'était détérioré.

Le chef Copenace pense que cette séquence a duré environ 20 minutes, à partir du moment où il a été informé que quelque chose n'allait pas jusqu'à la mort de l'homme.

« Je suis persuadé que, s'il s'était agi d'un jeune homme blanc, ils auraient essayé de lui sauver la vie. Parce qu'il était membre des Premières Nations, qu'il était brun et qu'il venait d'Onigaming, ils ont décidé de le laisser mourir, malgré les efforts de notre communauté pour sauver la vie de ce jeune garçon. » — Une citation de Jeff Copenace, chef de la Première Nation ojibwée d'Onigaming

J'ai vu cela se produire en temps réel devant moi , déclare-t-il.

Un examen complet en cours

CBC/Radio-Canada n'a pas vérifié de manière indépendante les détails de l'incident, mais le chef Copenace a partagé une photo qui semble montrer l'ambulance garée sur le bord de la route, bien qu'il ne soit pas clair depuis combien de temps elle y était stationnée.

Un porte-parole du Conseil des services du district de Kenora (KDSB) a confirmé dans un courriel que le personnel des SMU du Nord-Ouest – exploité par le KDSB – avait pris l'appel de la Première Nation et que le personnel du KDSB effectue actuellement un examen complet de l'incident et la collecte de toutes les informations concernant cet appel .

Dans un tweet jeudi après-midi, le ministre canadien des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, déclare avoir brièvement parlé avec le chef Copenace et qualifie l'incident d' inacceptable .

« La famille du jeune homme et les habitants d'Onigaming méritent des réponses claires. » — Une citation de Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a également relevé sur Twitter avoir parlé avec Jeff Copenace.

Ne pas pouvoir accéder aux soins d'urgence est inacceptable, y dit-elle. Nous avons convenu que les dirigeants fédéraux, provinciaux et communautaires doivent travailler ensemble pour comprendre comment cela s'est produit et s'assurer que les habitants d'Onigaming peuvent obtenir les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

Les membres de la communauté ont noté des problèmes dans le passé

La Première Nation d'environ 800 membres inscrits a vécu beaucoup de drames récemment et reste dans un état d'urgence permanent , reprend le chef Copenace.

Nous avons eu trois décès au cours des dernières semaines. C’est le quatrième. Ça n’en finit pas, et honnêtement, on a l'impression que les gouvernements, le système de santé et la police s'en fichent. C'est ce que nous ressentons , regrette-t-il.

Ce n'est pas la première fois que M. Copenace et d'autres peuples autochtones du Traité 3 expriment des inquiétudes quant à la qualité des soins fournis par les médecins militaires travaillant à Kenora. Le chef ojibwé a notamment abordé cette question dans son discours lors de la réunion de l'Assemblée des Premières Nations cet été.