Soins dentaires : la souplesse du NPD a des limites, prévient Jagmeet Singh

Jagmeet Singh dit que le NPD a laissé le gouvernement émettre des chèques aux familles admissibles plutôt que de mettre en place un programme universel d'assurance dentaire. Si un tel programme n'est pas présenté dès l'an prochain, le parti affirme qu'il se retirera de l'entente permettant aux libéraux minoritaires de gouverner en toute quiétude.

Les libéraux ont promis en mars dernier au NPD un nouveau programme de soins dentaires pour les familles à faibles et moyens revenus, dans le cadre d'une entente de soutien et de confiance visant à permettre au gouvernement minoritaire libéral de se maintenir au pouvoir, si possible, jusqu'en 2025.

En vertu de cette entente, le gouvernement avait jusqu'à la fin de l'année pour offrir une forme de couverture aux enfants de moins de 12 ans dont la famille dispose de revenus de moins de 90 000 dollars, sans quoi le NPD avait promis de se retirer.

Le programme devra ensuite être étendu à tous les enfants âgés de moins de 18 ans, aux personnes handicapées et aux aînés d'ici la fin de 2023, ainsi qu'à tous les membres des familles admissibles d'ici 2025.

M. Singh reconnaît que cet échéancier est ambitieux. C'est la raison pour laquelle son parti a accepté une mesure temporaire. Cette souplesse a permis au gouvernement de livrer la marchandise d'une manière flexible , dit-il.

Au lieu de présenter un programme complet, le gouvernement a plutôt choisi d'émettre des chèques aux familles admissibles. Chaque famille recevait jusqu'à 650 $ par enfant admissible et en fonction de ses revenus.

Le chef du NPD a souvent fait des annonces sur les soins dentaires lors de la précédente campagne électorale. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Pour obtenir la Prestation dentaire canadienne, une famille doit avoir un revenu annuel net rajusté inférieur à 90 000 $. Elle doit attester que son enfant n'a pas de couverture privée pour les soins dentaires. Elle devra payer de leur poche des frais dentaires pour lesquels elle utilisera la prestation et devra fournir des documents aux fins de vérification pour les frais qu'ils ont payés de leur poche, comme des reçus, au besoin.

Le gouvernement a aussi annoncé que cette prestation n'est que la première étape vers la mise en œuvre complète d'un programme de soins dentaires pour les ménages dont le revenu est inférieur à 90 000 $ d'ici 2025.

M. Singh dit que le NPD a appuyé la Prestation dentaire canadienne à condition que le programme soit prêt d'ici la fin de l'année prochaine. Et le parti n'appuiera qu'un programme entièrement administré par le gouvernement fédéral, ajoute M. Singh.

Cela signifie que le gouvernement fédéral ne doit pas compter sur les provinces pour gérer ce programme, comme il l'a fait pour le programme des garderies.

Le ministère fédéral de la Santé a déclaré que le gouvernement continuait de travailler avec des partenaires, notamment les provinces et les territoires, pour améliorer l'accès aux soins dentaires. De plus amples précisions seront dévoilées au moment opportun .

Selon Carlos Quinonez, vice-doyen et directeur du programme de dentisterie à l'Université Western. Le fait que le gouvernement prenne son temps pour présenter un programme juste est une bonne nouvelle.

Pour moi, le meilleur scénario serait qu'on prend un, deux ou même trois ans pour bien penser à tous les éléments qui doivent être examinés pour s'assurer de la réussite d'un tel programme , estime-t-il.

Par exemple, le gouvernement doit s'assurer de fournir que les personnes n'ayant pas une assurance dentaire obtiennent des services sans nuire au bon système déjà en place, prévient M. Quinonez.

Des services dentaires exclus du programme?

Le NPD réclame que le programme comprenne le taux de couverture le plus élevé possible afin d'offrir des services visant à protéger la qualité de vie des citoyens. Il reconnaît cependant que certains services devront être exclus du programme.

« Il faut que cela soit synonyme de qualité supérieure : la meilleure qualité de soins, les meilleures pratiques. » — Une citation de Jagmeet Singh, chef du NPD

L'équilibre est difficile à obtenir, mentionne M. Quinonez. Selon moi, c'est un enjeu très important. Le programme ne doit pas être seulement scientifiquement défendable, il doit l'être aussi d'un point de vue éthique.

C'est aussi un enjeu fort complexe parce que la santé et l'esthétisme sont très liés en dentisterie, souligne Catherine Carstairs, une professeure d'histoire de l'Université de Guelph et autrice d'un livre que l'histoire des soins buccaux et les inégalités sociales.

Il est difficile de distinguer en dentisterie ce qui est nécessaire de ce qui est esthétique, car ces questions s'emmêlent.

Mme Carstairs dit avoir été déçue par la nouvelle Prestation dentaire canadienne, mais espère toujours que le gouvernement finira par mettre en place un programme complet.