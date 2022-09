« Je ne retournerai jamais à Vitalité », dit une ex-infirmière du CHU Dumont, épuisée

Les conditions de travail, c’est trop. On ne peut pas offrir une qualité de soins à nos patients et c’est dur sur le moral, dit Tania Jensen. Je suis épuisée, je n’ai plus rien à donner. Je suis une maman à la maison, j’avais besoin de me garder de l’énergie pour les enfants.

En plus de ne pas avoir eu de vacances d’été en 19 ans, Tania Jensen souligne avoir trop souvent eu à faire des heures supplémentaires, en raison du manque d’employés sur le terrain.

Les équipes sont trop petites à l’hôpital, clame-t-elle, et les infirmières ne peuvent pas offrir les soins qu’elles voudraient donner aux patients.

[Les patients] sont couchés dans un couloir sans personne pour s’en occuper. C’est la réalité. C’est triste, dit Tania Jensen. Tu arrives avec un pied cassé, c’est urgent, mais tu n’as même pas de soins, tu attends et tu attends. Ça ne devrait vraiment pas être comme cela.

Avant de donner sa démission, elle affirme avoir tenté d’informer son employeur qu’elle était au bout du rouleau et avait besoin d’aide.

Nos infirmières-chefs sont de notre côté à 100 %, mais c’est plus haut que ça ne marche pas, précise-t-elle. On peut se plaindre comme on veut […], mais il n’y a aucun changement qui se fait, zéro.

La situation dure depuis des années et la pandémie de COVID-19 l'a exacerbée, selon Tania Jensen.

Ça peut tellement être un beau métier

Malgré son choix de changer de carrière, Tania Jensen est catégorique : elle aimait intrinsèquement le métier d’infirmière, c’était sa vocation. Elle a quitté l’hôpital strictement en raison des conditions de travail.

Ça me fend le cœur, encore, que je ne puisse pas être là pour les patients. Mais à un moment donné, il faut prendre soin de soi-même, et je ne pourrai jamais retourner là-bas une fois sortie , explique-t-elle. Ça peut tellement être un beau métier. […] J’espère qu’ils [amélioreront] les conditions de travail.

« Ce n’est pas de l’argent qu’on veut. On veut soigner nos patients comme on est censées le faire. On a besoin d’autres mains. » — Une citation de Tania Jensen

Lorsqu’elle a démissionné, aucune personne de la haute gestion de Vitalité n’a communiqué avec elle pour tenter de la retenir. Je n’ai parlé à personne de plus haut. J’ai parlé à mon infirmière-chef, puis elle aussi elle est débordée , dit-elle.

Selon Tania Jensen, son départ aurait pu être évité : il aurait fallu que la direction écoute ses employées dans les dernières années.

Même si le Réseau de santé Vitalité tente de communiquer avec elle, elle n’y retournera pas.

Je suis partie de là et c’est comme si je n’avais jamais existé. J’étais un numéro, dit-elle. C’est trop tard. […] C’était ma carrière de 19 ans. J’ai laissé le nursing au complet. Ç'a été une grosse décision.

Vitalité veut reconquérir ses infirmières

Le Réseau de santé Vitalité indique travailler en ce moment à un nouveau modèle de soins, avec plus de soutien pour les équipes infirmières.

Un peu plus tôt cette semaine, la PDG du réseau, la Dre France Desrosiers, avait déclaré qu'il était possible de convaincre plusieurs infirmières qui ont quitté le navire d’y revenir.

Vitalité se dit plus que prêt à travailler avec le syndicat dans ce dossier, avait-elle ajouté.

Par ailleurs, le quart des infirmières qui ont démissionné en 2022 auraient, jusqu’à maintenant, été interrogées sur les raisons de leur départ dans le cadre d’un sondage du réseau.

La Dre France Desrosiers, cheffe de la direction du Réseau de santé Vitalité, le 15 septembre 2022 à Fredericton. Photo : CBC / Jacques Poitras

La présidente de la Fédération canadienne des syndicats, Linda Silas, croit pour sa part que le Réseau de santé Vitalité devra travailler fort pour devenir un meilleur employeur.

Toutes les petites provinces ont beaucoup plus de chance de devenir des employeurs exemplaires , estime-t-elle. Et là, elles vont pouvoir retenir […] le personnel infirmier. On ne peut plus en laisser une s’en aller. Après ça, il faut travailler à récupérer celles qui sont parties pour pouvoir en attirer de nouvelles.

Pour certaines infirmières, comme Tania Jensen, il est déjà trop tard.

Avec des informations de Sarah Déry