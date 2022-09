Les partis écologistes, beaucoup plus populaires en Europe qu’au Canada

La montée des partis politiques écologistes en Europe date des années 1970. À cette époque, il y avait une forte opposition au nucléaire. Ce combat a servi d’accélérateur au mouvement vert sur le Vieux Continent.

Le rôle du mode de scrutin

Les partis verts ne se sont toutefois pas développés de manière égale même en Europe. Les vagues vertes se sont surtout concrétisées au nord. Selon Daniel Boy, directeur de recherche émérite à Sciences Po Paris, cela s’explique notamment par le mode de scrutin : On retrouve davantage le mode de scrutin proportionnel dans le nord de l’Europe. Cela donne plus de chances à un petit parti d’avoir des élus. Dans les pays avec un système majoritaire, comme la France ou le Royaume-Uni, les écologistes ont eu plus de mal.

Le Québec et le Canada fonctionnent avec un scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce qui représente un obstacle pour la vitalité des verts.

Écoutez le reportage complet d'Anouk Pernet sur les partis verts au Canada et en Europe à l'émission L'heure du monde.

Vivre l’urgence

La perception de l’urgence climatique joue aussi un rôle. Dans plusieurs pays d'Europe, les changements environnementaux sont perceptibles depuis des années. Les glaciers fondent à vue d'œil, les glissements de terrain deviennent plus fréquents et les sécheresses empirent.

D'après une enquête menée en 2021 par l'Observatoire international Climat et opinions publiques, la majorité des Européens estiment que la situation de l’environnement dans leur pays est mauvaise. Au Canada, 52 % des personnes interrogées pensent que leur pays demeure en bon état environnemental.

La professeure de sociologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Louise Vandelac partage ce constat. Selon elle, la géographie du Canada a induit l’illusion qu’on pouvait utiliser les ressources naturelles à satiété, raison pour laquelle la prise de conscience écologique a été plus longue à venir.

Les verts ne trouvent pas leur niche

Et même dans un contexte où la population canadienne est de plus en plus préoccupée par l’environnement, cela ne se traduit pas forcément en votes, souligne Stéphanie Yates, professeure au Département de communication sociale et publique de l’UQAM.

« Depuis 25 ans, l’appartenance aux partis politiques est en déclin. Cela se fait au profit d’autres types d’engagements citoyens, par exemple dans les groupes environnementaux. » — Une citation de Stéphanie Yates, professeure au Département de communication sociale et publique de l’UQAM

Ces groupes font pression sur les différents partis qui se mettent tous à intégrer l’environnement à leur programme. Ils occupent ainsi le terrain de l’écologie et laissent peu de place au développement des partis verts.

De plus, ces derniers ont mis trop de temps à se prononcer sur d’autres thèmes que l’écologie, analyse Alexandre Gajevic Sayegh, professeur de sciences politiques à l’Université Laval. Au début, les partis verts étaient vus comme des partis à un seul enjeu. Le temps qu’ils deviennent plus polyvalents, les autres partis progressistes ont intégré des plateformes politiques solides sur l’environnement.

Selon bon nombre d'observateurs, les partis verts en Europe ont rapidement réussi à diversifier leurs enjeux, ce qui leur a permis de séduire davantage l’électorat. Leur succès est toutefois à nuancer. Même élus, ils doivent souvent composer avec une majorité du centre ou de la droite qui met un frein à leur volonté de décroissance.