Anne-Marie Roy sera candidate dans Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond pour Action Gatineau

Ç’a été un deux semaines vraiment intéressant, on a eu l’occasion de reparler à plusieurs membres et d’écouter et d’entendre leur priorité , a dit Mme Roy au sujet de la courte campagne qui a mené à sa candidature dans le district.

Notre district est un lieu de changement important dans les prochaines années, notamment la construction du nouvel hôpital. On veut mettre l’environnement au cœur de nos priorités pour les projets d’infrastructure , a-t-elle ajouté en mentionnant avoir même commencé à faire du porte à porte en vue des élections partielles.

Rappelons que le siège était vacant depuis le décès de Louise Boudrias, qui a succombé à un cancer le 14 août dernier.

Action Gatineau avait récemment indiqué que trois candidats briguaient l’investiture du parti : Nicolas Chevrette, Darlène Lozis et Anne-Marie Roy.

Le vote a eu lieu lors d’une assemblée d’investiture en début d'après-midi à l’Amphithéâtre du Cégep de l’Outaouais, sur le campus Gabrielle-Roy.

Course à plusieurs

L’ancien maire de Gatineau, Marc Bureau, a annoncé plus tôt ce mois-ci sa candidature comme indépendant à l’élection partielle organisée dans le district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, un quartier qu’il a d'ailleurs déjà représenté à titre de conseiller avant d’être maire.

Depuis sa défaite contre Maxime Pedneaud-Jobin en 2013, M. Bureau est resté impliqué, notamment au sein de la Commission de l’environnement de la Ville de Gatineau et à titre de membre de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais (CCHADO).

À l’heure actuelle, un autre candidat indépendant est dans la course, Mathieu Paquette. Issu du milieu communautaire, il se décrit comme une personne impliquée dans son quartier et dans sa ville depuis plusieurs années et souhaite avoir un impact positif dans le quotidien des gens en incarnant la vraie relève en politique , a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Les intéressés ont jusqu'au 23 septembre pour déposer leur candidature.

L'élection partielle se tiendra le 23 octobre, de 10 h à 20 h. Il sera également possible de voter par anticipation le dimanche 16 octobre, de 12 h à 20 h.