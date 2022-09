Sans gaz russe, l’Allemagne craint un hiver froid

Depuis cet été, la structure n’est plus éclairée. Scénario semblable pour la cathédrale de Berlin et d’autres édifices de la capitale allemande, qui sont plongés dans le noir une fois la nuit installée.

Avec la hausse des prix de l’énergie, les autorités berlinoises évoquent notamment des raisons économiques pour justifier leur décision. Mais cette politique, adoptée en août, vise avant tout à limiter dès maintenant la consommation dans la métropole, question d’éviter une pénurie d’énergie cet hiver.

La capitale n’est pas la seule ville à avoir adopté un plan du genre. À Hanovre, à un peu moins de 300 kilomètres à l’ouest de Berlin, les piscines ne sont plus chauffées au gaz et les baigneurs doivent prendre une douche froide une fois leurs longueurs terminées.

Les piscines de la ville de Hanovre ne sont plus chauffées au gaz et les douches sont désormais froides.

Ce n’est pas si grave , lance un résident rencontré à la sortie d’une piscine.

Le but est d’économiser 15 % de la production énergétique pendant les mois les plus chauds de l’année pour pouvoir les utiliser lorsque les températures chuteront.

« C’est vraiment important de remplir nos réserves de gaz le plus possible pour pouvoir traverser l’hiver et se rendre au printemps. »