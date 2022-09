Roméo Cormier libéré de prison avec plusieurs conditions

Un homme de Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui a kidnappé, séquestré et agressé sexuellement une femme pendant presque un mois en 2010, vient d’être libéré de prison avec plusieurs conditions.

Roméo Cormier a été condamné à 18 ans de prison lors d’un procès en août 2011.

Sa peine avait néanmoins été réduite de 512 jours, soit le temps qu’il avait passé derrière les barreaux depuis son arrestation.

En plus d’avoir été reconnu coupable d’enlèvement, de séquestration et d’agression sexuelle, Roméo Cormier purge une peine pour accusations d’agression armée, de vol et de menaces de mort.

Âgé de 74 ans, il est maintenant libéré de prison après avoir purgé les deux tiers de sa peine.

Il doit obéir à de nombreuses conditions, notamment de rester dans une maison de transition et de respecter un couvre-feu.

Le lieu de la maison de transition n’a pas été dévoilé. Cormier y sera jusqu’à la fin de sa peine officielle, le 22 mars 2028.

Des conditions particulières

La décision de la commission repose sur le dossier de Cormier, qui comprend deux peines fédérales antérieures, son facteur de risque de récidive qualifié de faible et une déclaration de la victime, datée du 15 juin 2022.

Il n’a pas non plus le droit, entre autres, de consommer de l’alcool, de communiquer avec la victime et les membres de sa famille.

Il doit aussi aviser son agent de libération conditionnelle de toute relation amicale ou intime qu’il pourrait avoir avec des femmes.

Roméo Jacques Cormier, lors de son procès en 2011. Photo : Radio-Canada

La victime, dont l’identité ne peut être dévoilée en raison d’une ordonnance de la cour, était âgée dans la cinquantaine au moment des faits.

Lorsqu’elle a témoigné en 2011, elle avait déclaré que Roméo Cormier l’avait menacée avec un couteau, kidnappée à la sortie d’un centre commercial de Moncton et tenue 26 jours en captivité, en février et en mars 2010.

Elle avait affirmé avoir réussi à défaire ses liens et à s’échapper le 24 mars 2010 pendant que son agresseur était absent du domicile.

Elle a alors intercepté un camionneur dans la rue, qui l’a conduite à la station de police.