Élections municipales : les noms en caractères non latins seront permis à Vancouver

Le juge James Wingham, qui faisait face à une requête pour empêcher l’utilisation de caractères chinois ou issus de l’alphabet perso-arabe par des candidats, a statué qu’il aurait été injuste de procéder avec l’application étant donné les délais serrés avant les élections du 15 octobre.

Le juge a décidé d’ajourner l’audience à une date ultérieure après les élections municipales.

Dans un communiqué envoyé en fin de journée vendredi, la Ville de Vancouver a confirmé que les 15 candidats ayant soumis un nom usuel avec des caractères autres que latins verraient celui-ci inscrit tel que soumis sur leurs documents de nomination.

Nous sommes heureux de voir que les noms chinois pourront demeurer sur les bulletins de vote, car le juge a bien vu que les enjeux étaient si complexes, si compliqués, qu’il ne parviendrait pas à une décision aujourd’hui , a réagi Fred Harding, le candidat à la mairie pour le NPA . Dix des 15 candidats affectés sont associés à son parti.

Suzie Mah (馬陳小珠), candidate au conseil scolaire pour COPE , se réjouit aussi de la décision, mais attend une résolution définitive de la question. Ce dossier va se poursuivre, et je crois que nous devons avoir une résolution sur cette question, particulièrement en vue de la prochaine élection , dit-elle.

Liste des candidats ayant soumis un nom usuel en caractères autres que latins Candidat au poste de maire

Harding, Fred 傅爱德 ( NPA )

) Candidats à un poste de conseiller municipal

Allan, Elaine 伊艾倫 ( NPA )

) Barzegari, Honieh هانیه برزگری ( Vision Vancouver )

) Bhayani, Cinnamon 芯娜萌 雅妮 ( NPA )

) Bonamis, Iona 陶思穎 ( OneCity )

) Charko, Ken 肯·查克 ( NPA )

) De Genova, Melissa 鄭慧蘭 ( NPA )

) Lee, Morning 李會民 ( NPA )

) Truong, Tesicca 張慈櫻 Trương Từ Anh ( Forward with Kennedy Stewart )

) Zarrabian, Arezo 蘇勵安 ( NPA )

) Candidat à un poste de commissaire aux parcs

Pasin, Dave 戴夫·帕辛 ( NPA )

) Candidats à un poste de conseillers scolaires

Aggarwal, Rahul 羅家衛 ( NPA )

) Kljajic, Milan 夏•米男 ( NPA )

) Mah, Suzie 馬陳小珠 ( COPE )

) Wong, Allan 黃偉倫 ( Vision Vancouver )

Plus tôt cette semaine, la directrice générale des élections de Vancouver, Rosemary Hagiwara, avait demandé à la Cour provinciale de la Colombie-Britannique de trancher sur l'utilisation, par 15 candidats, de noms en caractères autres que latins sur les bulletins de vote des élections municipales.

La directrice générale affirmait qu'aucun de ces candidats n'avait fait une telle demande la dernière fois qu'ils avaient participé à une élection municipale.

Dans un communiqué envoyé plus tôt cette semaine, les candidats Allan Wong (黃偉倫) et Honieh Barzegari (هانیه برزگری) de Vision Vancouver se disaient consternés par la possibilité que leur nom unique et usuel imprimés en caractères autres que le latin puisse disparaître des bulletins de vote.

D'autres candidats, comme Fred Harding (傅爱德) se sont fait accuser d'opportunisme, car l'ajout d'un nom en chinois pouvait être perçu comme offrant un avantage auprès de certaines franges de l’électorat. Ken Harding s’est justifié en disant que sa femme est chinoise et qu’il a un prénom chinois depuis plusieurs années.

Une nouvelle tendance

Dans son attestation, Rosemary Hagiwara écrivait qu’à sa connaissance, aucun candidat aux élections municipales de Vancouver n'a demandé à utiliser un nom usuel en caractères autres que latins avant le scrutin de 2014.

Un candidat a eu ce droit en 2014. En 2018, le bureau municipal des élections de Vancouver a permis uniquement au candidat conseiller Brandon Yan (甄念本), du parti OneCity, d'utiliser son nom chinois sur les bulletins de vote, refusant ce droit aux autres candidats qui en avaient fait la demande.

Cette décision du bureau des élections avait mené à un recours en justice des candidats au poste de conseillers scolaires Sophie Woo et Ken Denike.

Avec les informations de Winston Szeto et de La Presse canadienne