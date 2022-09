Course à la chefferie du NPD : deux enquêtes autour de la campagne d’Anjali Appadurai

Des activités sont en cours d'examen pour s'assurer que les règles de contribution politique ont été respectées , lit-on dans un communiqué d’Elections BC publié jeudi.

Directrice des campagnes de l'organisation Climate Emergency Unit, ancienne candidate du NPD au fédéral, Anjali Appadurai a annoncé sa candidature à la direction du NPD en août dernier, en opposition à David Eby, seul candidat en lice.

La jeune femme de 32 ans a reçu l’appui de Dogwood Initiative.

Ces dernières semaines, le groupe aurait envoyé des courriels et des messages textes encourageant ses membres à joindre le NPD et voter dans la course. Il aurait aussi collecté des fonds et organisé des centres d’appel pour inciter les membres du Parti vert à changer de parti.

En utilisant ses ressources, l’organisme aurait effectué l’équivalent d’un don à la campagne d’Anjali Appadurai. Une partie de ce travail pourrait enfreindre les règles de la loi électorale concernant les contributions de tiers aux campagnes à la direction d’un parti.

En 2022, seules les personnes physiques possédant la citoyenneté ou la résidence permanente canadienne et vivant en Colombie-Britannique peuvent faire une contribution à la campagne d’un candidat. Les contributions sont limitées à 1 309,09 $ par personne.

Dogwood Initiative dit avoir contacté Elections BC

Contacté par CBC, le porte-parole de Dogwood Initiative, Kai Nagata, a indiqué qu’au tout début de la course à la direction du Parti, son organisation avait contacté Elections BC pour connaître les règles de la course. Elections BC aurait signifié à Dogwood Initiative qu’ils pouvaient communiquer avec leurs membres à ce sujet.

Selon Kai Nagata, les communications ne visaient qu’à encourager le public à s’engager dans la course à la direction, qui permettra d’élire non seulement le nouveau chef du NPD , mais aussi la personne qui succédera à John Horgan à la tête de la province, sans dire aux gens pour qui voter.

John Horgan préoccupé

En marge de son allocution à Whistler devant l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique, vendredi, le premier ministre John Horgan s’est quant à lui dit préoccupé par les allégations.

Ma préoccupation est que si le processus est violé, cela a un impact sur le résultat final , a-t-il dit en point de presse, se disant toutefois convaincu que les procédures en place sont des mesures solides.

Les enquêtes en cours ne m'impliquent pas, et je les commenterai lorsqu'elles seront terminées , a-t-il ajouté.

Une deuxième allégation autour de la campagne d’Anjali Appadurai

Ce n’est pas la première fois que la campagne d’Anjali Appadurai suscite une polémique.

Plus tôt ce mois-ci, le NPD a lancé une enquête après qu’une bénévole ait offert, dans une vidéo en direct sur Instagram, d’aider des partisans à payer les frais d’adhésion de 10 $ pour joindre le Parti.

En vertu de la loi électorale de la Colombie-Britannique, il est illégal de payer pour l'adhésion d'une autre personne à un parti.

Anjali Appadurai s’était par la suite excusée au nom de sa bénévole, et la vidéo avait été retirée.

Le vote pour une nouvelle ou un nouveau chef commencera le 13 novembre. Les résultats seront annoncés le 3 décembre prochain.