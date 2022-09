L’état d’urgence à Skagway, en Alaska, pour contrer les effets des éboulements

Le gouverneur de l’Alaska déclare l’état d’urgence à Skagway en lien avec les éboulements survenus au cours de l’été qui ont forcé la fermeture de l’un des quais et réduits le nombre possible de bateaux de croisières dans le port.

La municipalité de Skagway, situé à 175 kilomètres au sud-ouest de Whitehorse, à l’embouchure d’un fjord, est l’un des ports très prisés par les croisiéristes qui visitent l’Alaska et vit de l’industrie touristique qui en découle.

Un premier éboulement le 23 juin 2022, puis un second le 3 août 2022 ont toutefois forcé la fermeture de l’un des quais accueillant les bateaux de croisière les plus imposants pour des questions de sécurité. Habituellement, le port peut accueillir jusqu’à quatre bateaux à la fois, mais depuis, trois seulement peuvent s'amarrer.

Un bateau de croisière est ancré au quai Broadway à Skagway. La municipalité est l'une des destinations prisées pour les croisières en Alaska. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Ça a eu un impact important, autant sur nous que sur toute la communauté. Ce que nous pouvons observer dans l’ensemble, c’est que l’éboulement a engendré une réduction de 35 % de l’achalandage au port , explique le directeur général de la White Pass and Yukon Route Railroad (WPYR), Tyler Rose.

Il ajoute qu’après deux ans de pandémie qui ont mis un frein aux croisières, cet incident est une pilule difficile à avaler , autant pour l’entreprise que pour les commerçants et la communauté.

Le maire de Skagway, Andrew Cremata, espère que la déclaration de l’état d’urgence par le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, permettra d’obtenir du financement de Washington pour aider à la fois les habitants de la municipalité, mais également pour couvrir les coûts de modernisation des quais et de solidification de la falaise.

Impossible cependant de savoir à combien s’élèveront les coûts totaux, précise le maire. Il faudra attendre les évaluations des géologues et des experts à ce sujet.

Avec les éboulements et la fermeture d’un des quais, Andrew Cremata estime que Skagway aura accueilli 45 bateaux de moins cette année, notamment parce que certains bateaux, souvent les plus imposants, ne sont pas en mesure d’offrir un système de navette et doivent absolument être à quai.

Nous avons perdu certains des meilleurs bateaux à venir accoster à Skagway en raison des éboulements et de leur incapacité à faire la navette , souligne le maire.

Planifier un nouveau quai modernisé

L’un des plans de contingentement envisagé par la municipalité pour être en mesure d’accueillir quatre bateaux de croisière à la fois dans le port est de moderniser le quai utilisé pour l’exportation de minerai afin d'accueillir à la fois des cargos de transport et des bateaux de croisière.

Un bateau de croisière navigue dans les eaux de Skagway, le 4 septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Depuis près de 55 ans, le Yukon et la municipalité ont un accord, via la WPYR, afin que le territoire puisse se servir du quai pour y exporter le minerai en provenance de ses mines. Cette entente arrive à échéance en mars 2023 et il n’est pas encore clair si elle sera renouvelée.

Cela complique un peu les choses, mais, au final, ça ne change pas grand-chose concernant la fin de cette entente et la manière dont nous souhaitons aller de l’avant en tant que communauté , assure le maire Andrew Cremata.

La municipalité présentera son plan d’obligation de revenu qui vise à s’assurer que les coûts engendrés par la construction et la modernisation du quai à minerai ne retombent pas sur les épaules de la communauté, mais plutôt sur ceux qui utilisent ces installations.