Une première édition du Salon du véhicule électrique au Centre Georges-Vézina

Sur place, il y en a pour tous les goûts, des véhicules utilitaires sport aux petites berlines, afin d’en apprendre plus sur les véhicules électriques.

Il s’agit d’un événement qui s'adresse à tous, selon l'organisation.

« On est dans un esprit de conscientisation, on est rendu à avoir une empreinte carbone plus faible, d'être le plus écologique possible, c'est ce que les Québécois recherchent aussi. » — Une citation de Catherine Boulay, cofondatrice du Salon du véhicule électrique de la région

Jusqu'à dimanche, plusieurs activités sont offertes aux visiteurs. En plus de la vingtaine d'exposants, il sera possible d'assister à des conférences et de faire des essais routiers.

La nouveauté et l’innovation sont à l’honneur avec des modèles comme la camionnette électrique de Toyota. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

C'est important que les gens viennent les essayer, ils vont être avec quelqu'un qui est propriétaire du véhicule, indique pour sa part Claude Gauthier, directeur régional de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, il va pouvoir lui dire exactement la vérité, qu'est-ce qu'on fait en hiver, comment ça fonctionne, les petites précautions à prendre et les ajustements à faire aussi.

Actuellement, les acheteurs peuvent attendre longtemps avant de recevoir leur véhicule électrique, signe que l'offre peine à répondre à la demande.

Fort probablement que ça va être un an et demi, peut-être deux ans, estime Claude Gauthier. Mais il faut continuer. Parce que, justement, si on démontre que l'intérêt est là, il y a encore des manufacturiers qui disent qu'il n'y a pas d'intérêt pour les véhicules électriques et ce n'est pas vrai. On a juste à regarder les longues listes d'attentes des concessionnaires, justement parce que les gens en veulent.

La IONIQ 5 devrait être l’un des véhicules les plus populaires du salon tout au cours de la fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Plusieurs modèles sont en exposition, de Porsche à Toyota. Pour le concessionnaire Hyundai du Saguenay, le véhicule utilitaire sport IONIQ 5 est parmi les meilleurs vendeurs.

L'an dernier, le salon du véhicule électrique se déroulait à l'hôtel Delta, mais l'espace y était plus restreint.

On sera de retour en 2023 au Centre Georges , a pour sa part promis Catherine Boulay.

D’après un reportage de Béatrice Rooney