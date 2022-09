Boussole électorale : 80 % des utilisateurs contre une baisse des seuils d’immigration

Les seuils que devrait fixer le prochain gouvernement québécois, surtout en rapport avec sa capacité d'intégration et de francisation, continuent d'alimenter le débat entre les chefs de la Coalition avenir Québec (CAQ), du Parti libéral (PLQ), du Parti québécois (PQ), de Québec solidaire (QS) et du Parti conservateur (PCQ).

Du 28 août au 13 septembre dernier, 69 998 utilisateurs de la Boussole électorale ont répondu à cette question : combien d'immigrants le Québec devrait-il admettre? Le constat est plutôt clair : 80 % d'entre eux sont en défaveur d'une baisse des seuils d'immigration.

En fait, 28 % des utilisateurs souhaitent que les seuils actuels soient conservés, alors que plus de la moitié d'entre eux voudraient voir la province accueillir un peu plus (33 %) ou beaucoup plus (19 %) d'immigrants.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Sans surprise, ce sont les personnes enclines à voter pour QS ou pour le PLQ qui estiment en majorité qu'il faut accueillir plus de nouveaux arrivants au Québec.

Dans le cas des utilisateurs aux allégeances solidaires, les deux tiers pensent qu'il faut accueillir un peu plus (39 %) ou beaucoup plus (28 %) d'immigrants. La tendance est encore plus marquée du côté des sympathisants libéraux : ils sont plus des deux tiers à penser qu'il faut accueillir un peu plus (37 %) ou beaucoup plus (34 %) d'immigrants.

Les seuils d'immigration proposés par les différents partis Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, il semble que les utilisateurs de la Boussole électorale reconnaissent en majorité l'existence du racisme systémique au Québec : 58 % d'entre eux se sont dits plutôt d'accord ou fortement d'accord avec le fait qu'il s'agit d'un problème dans la province.

Note sur la méthodologie Les données présentées se basent sur les réponses à la Boussole électorale, un projet de Vox Pop Labs en partenariat avec Radio-Canada. Vox Pop Labs est une équipe non partisane qui regroupe des politologues et des statisticiens. La Boussole électorale n’est pas un sondage. Les utilisateurs ne sont pas présélectionnés. Les données, collectées du 28 août au 13 septembre auprès de 74 807 répondants, ont été pondérées de manière à les rapprocher de celles d’un échantillon représentatif de la population réelle, selon les données du recensement et d’autres estimations démographiques.

Plus de pouvoirs pour le Québec?

Lors du premier débat des chefs, le Face-à-face présenté sur les ondes de TVA, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, a lancé un appel à tous les chefs : Je pense qu’on est tous d’accord ici pour aller chercher tous les pouvoirs à Ottawa en matière d’immigration.

Faisons front commun au lendemain de l’élection , a-t-il proposé. Parlons d’une seule voix les cinq.

Or, si on se fie aux résultats de la Boussole électorale, une majorité d'utilisateurs (51 %) estime que le Québec possède assez de pouvoirs en ce qui concerne le processus d'immigration. De cette majorité, 29 % se disent en faveur du statu quo, alors que 22 % estiment même qu'Ottawa devrait avoir plus de pouvoirs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ce sont donc 44 % des utilisateurs qui croient que le Québec devrait aller chercher plus de pouvoirs en matière d'immigration auprès du gouvernement fédéral.

Des mesures de protection du français qui divisent

Difficile de débattre des seuils d'immigration au Québec sans aborder la question de la protection du français. Depuis le début de la campagne, la francisation est d'ailleurs la raison principalement invoquée, avec la capacité d'accueil, par les formations politiques qui s'opposent à l'augmentation de ces seuils.

Or, toutes les mesures de protection du français ne font pas l'unanimité. Tout comme à l'Assemblée nationale, certaines dispositions de la loi 96 sur la protection du français, adoptée en mai dernier, semblent diviser la population, selon les données recueillies par la Boussole électorale.

C'est le cas notamment de la période maximale de six mois imposée aux nouveaux arrivants pour recevoir des services de l'État dans une langue autre que le français. Questionnés à ce sujet, 37 % des utilisateurs se sont dits en désaccord avec cette mesure, tandis que 46 % y sont favorables.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Parmi les utilisateurs enclins à voter pour la CAQ – parti à l'origine de la loi 96 –, près des deux tiers (64 %) se disent favorables à cette mesure. Du côté des sympathisants du PQ – parti qui a voté en faveur du projet de loi –, la tendance est encore plus marquée avec 69 % des participants à la Boussole électorale qui se disent plutôt ou fortement d'accord avec cette nouvelle disposition.

En ce qui concerne la limitation du nombre de places dans les cégeps anglophones, une autre disposition comprise dans la loi 96, les utilisateurs de la Boussole sont là aussi divisés. Ils sont près de la moitié (47 %) à se dire en désaccord avec cette mesure, tandis qu'ils sont près du tiers (32 %) à y être favorables.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les personnes enclines à voter pour le PLQ , parti qui se porte traditionnellement à la défense de la minorité anglophone, désapprouvent cette mesure avec une écrasante majorité (83 %). Inversement, celles enclines à voter pour la CAQ y sont majoritairement favorables, à 72 %.