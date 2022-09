Vendredi matin, 1600 élèves de la quatrième à la sixième année de la MRC de Rivière-du-Loup et une centaine d'accompagnateurs ont ouvert le bal dans le cadre de l'École au Sommet du Défi Everest.

L'ascension avait lieu à la mythique côte Saint-Pierre, reconnue pour sa forte inclinaison.

Le fondateur du défi, Yvan L'Heureux, était ravi de voir un aussi grand nombre d'élèves s'activer en même temps dans cette pente abrupte, tout en conservant le sourire.

« Il y a une émotion énorme de fierté après 10 ans. C'est vraiment incroyable de se retrouver ici et de fêter ça tout le monde ensemble. » — Une citation de Yvan L'Heureux, fondateur du Défi Everest

Yvan L'Heureux est fier du lancement du 10e Défi Everest. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Le défi a pour mission de favoriser le dépassement de soi, la pratique de l’activité physique et des saines habitudes de vie, l’engagement social dans sa communauté ainsi que le plaisir.

On donne le goût de l’activité physique aux jeunes, aux saines habitudes de vie. On leur donne le goût de se dépasser , indique M. L'Heureux.

Plusieurs jeunes ont pris part au défi vendredi. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Le créateur de l'École au Sommet partage la même opinion. À ses yeux, l'événement va bien au-delà de la performance physique.

« L’activité physique, c’est une façon de se réaliser. » — Une citation de Régis Malenfant, créateur de l'École au Sommet

Quand on a du succès dans une activité physique, on a du succès dans d’autres domaines, que ce soit dans l’apprentissage de l’anglais ou des mathématiques. Tout se tient dans la vie , poursuit-il.

Des élèves excités à l'idée de se rassembler

Les élèves, qui n'ont d'ailleurs pas ménagé leurs efforts tout au long de la première journée d'ascension, étaient enthousiastes de retrouver une activité de groupe après deux ans de pandémie.

« C’est vraiment amusant, surtout avec les autres écoles. On se fait plein de nouveaux amis. » — Une citation de Un participant

Moi j'essaie de faire au moins 10 montées et si je suis capable d'en faire plus, j'en ferai plus , lance un autre participant. Ce n'est pas la première fois que je monte des côtes, mais cette fois, j’essaie d’en monter le plus possible , ajoute son coéquipier.

Les jeunes ont également assisté à une conférence de l'ultra coureur Jean-Sébastien Drolet. Diabétique et souffrant de la maladie de Crohn, l'homme a fait part de son expérience de sportif. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Au cours de la fin de semaine, des groupes d'amis, d'entreprises ou d'organismes vont se succéder pour le Défi Everest. Près de 2500 participants sont attendus.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs