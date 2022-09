D’anciennes élèves de la LCA dévoilent les abus sexuels dont elles ont été victimes

Trois femmes qui ont fréquenté le Legacy Christian Academy (LCA) et la Mile Two Church affirment avoir été abusées sexuellement par un employé dans les années 90, alors qu'elles étaient âgées de quatre à sept ans.

AVERTISSEMENT : Ce texte contient des détails pouvant déranger certains lecteurs.

Leur agresseur présumé, Nathan Schultz, fait partie des dizaines de personnes nommées dans le cadre d'un recours collectif de 25 millions de dollars, en lien avec des allégations de maltraitance dans cette école chrétienne privée, anciennement connue sous le nom Christian Center Academy.

Ces trois anciennes élèves disent que M. Schultz a volé leur innocence et les a forcées à vivre avec un profond sentiment de culpabilité et de honte pendant de nombreuses années.

Aucune des allégations soulevées dans ce texte n’est prouvée au tribunal.

Nathan Schultz est accusé d'avoir abusé de trois femmes âgées de quatre à sept ans à l’époque des faits dans les années 90. Photo : CBC News

J'ai quelque chose pour toi dans ma poche

L’une des victimes, Caitlin Erickson, a fréquenté l'école et l'église pendant 13 ans. Elle affirme que M. Schultz a abusé d'elle sexuellement lorsqu'elle avait six ou sept ans et qu'il avait 16 ou 17 ans.

Il y avait une salle d'équipement le long du couloir qui donnait sur les toilettes se souvient Mme Erickson, qui souligne que M. Schultz l'a emmenée dans cette pièce trois fois.

Caitlin Erickson explique que Nathan Schultz se portait souvent volontaire pour accompagner les filles aux toilettes lors des cours du dimanche à l'église. Photo : CBC News

La première fois, il s'est placé devant la porte et m’a demandé si je voulais voir ce qu'il avait dans ses poches , dit-elle. Mme Erickson dit avoir refusé et qu'il l'a ensuite laissée aller aux toilettes.

La deuxième fois, il lui a donné des bonbons. La dernière fois, Nathan Schultz est resté devant la porte pendant 15 à 20 minutes, se souvient Caitlin Erickson.

« Il a dit : j'ai quelque chose pour toi dans ma poche. » — Une citation de Caitlin Erickson

Il m'a fait comprendre qu'il ne me laisserait pas sortir de la pièce si je ne mettais pas ma main dans sa poche , note Mme Erickson qui dit avoir refusé à plusieurs reprises, affirmant vouloir juste partir. Il était beaucoup plus grand que moi et j'avais très peur de lui .

Lorsqu'elle a mis sa main dans sa poche, Mme Erickson a réalisé qu'il avait découpé un trou dans le vêtement et que sa main a touché son organe sexuel.

Après ça, je ne voulais plus aller aux toilettes lorsque j'étais à l'église , dit Mme Erickson.

C’était comme un jeu pour lui

Une autre victime, qui a demandé la protection de son identité, affirme que M. Schultz a abusé d'elle sexuellement dans cette même salle d'équipement. Les incidents se seraient produits entre 1992 et 1994, alors qu'elle avait de quatre à six ans et que Nathan Schultz avait de 14 à 16 ans.

À plusieurs reprises à l'église, il l'emmenait dans la salle d'équipement et il mettait des bonbons sur et autour de son pénis. Par la suite, il lui demandait de les trouver avec ses mains, dit-elle.

J'avais l'impression qu'il en faisait un jeu. C'était une sorte de chose attirante qu'il essayait de faire pour en faire un jeu avec des bonbons comme récompense , affirme-t-elle.

Une troisième femme déclare avoir vécu une expérience similaire sur la propriété de ses parents.

L’ancienne élève, qui n’a pas voulu être nommée, affirme que M. Schultz l'a agressée lorsqu'elle avait environ six ans et qu'il avait 17 ans.

Elle se souvient qu’il aidait à faire des travaux de jardinage sur la propriété de ses parents, car ils occupaient des postes élevés dans l'église. Il lui arrivait de rester seule avec lui.

À une occasion, nous étions assis dans un camion. Il a mis des bonbons dans ses sous-vêtements et comme si c'était un jeu, il m’a demandé de les retirer avec mes mains et ma bouche , dit-elle.

Elle se souvient qu'il a utilisé sa chemise pour essuyer le chocolat sur son visage. C'est probablement l'un de mes premiers souvenirs dans la vie et quelque chose que j'ai dû porter seule , s'exclame-t-elle.

Des responsables au courant des abus sexuels présumés

Au fil des ans, les responsables de l'école et de l'église semblent avoir eu connaissance des allégations d'abus sexuels de Nathan Schultz à au moins trois reprises.

Dans un courriel, obtenu par CBC News en 2021, un ancien employé déclare qu’il a pris connaissance des allégations il y a quelques années.

Les victimes disent que les parents de Nathan Schultz auraient dû être au courant des allégations d'abus sexuels, étant donné qu'ils étaient des responsables de haut niveau dans l’église. Photo : (CBC News)

La femme qui dit avoir été abusée à plusieurs reprises dans la salle d'équipement, affirme avoir parlé à ses parents des abus en 1998, alors qu'elle avait 10 ans.

Sa mère et son père disent qu'ils ont informé un haut responsable de l'église et que sa réponse à la nouvelle a été : Oh mon Dieu, pas un autre .

À ce moment, on leur a dit que la famille d'une autre fille avait quitté l'église suite à des allégations similaires et qu’il s’occupait de la situation. Ils ajoutent qu’on leur a demandé de ne pas en parler afin de ne pas interférer avec leurs démarches.

Les responsables ont été contactés à plusieurs reprises, mais n'ont pas répondu aux demandes d'entrevue.

M. Schultz quitte temporairement

En 1999, Nathan Schultz a été envoyé à un centre de formation biblique, Canaan Land, situé juste à l'extérieur de Big River, à environ 190 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Deux anciens élèves qui ont fréquenté le centre le décrivent comme étant un environnement très contrôlé, avec un horaire et une routine stricte. Les journées comprenaient la prière, les tâches ménagères et le travail scolaire.

Ils n'étaient pas autorisés à regarder certains programmes télévisés, ils ne pouvaient pas écouter la radio et ne pouvaient téléphoner à leurs parents qu'une fois par semaine.

Toutefois, M. Schultz est revenu à l'école et à l'église quelques années plus tard.

« J’ai complètement perdu la tête. » — Une citation de Une des victimes présumé de Nathan Schultz

J'ai fait des allers-retours entre des crises de panique et un état d'abattement total , dit-elle, après qu’il a essayé d'avoir une conversation informelle avec elle à l'église.

Selon les documents obtenus par CBC News, Nathan Schultz était considéré comme un gardien pour les élèves. Photo : CBC News

Après le retour de Nathan Schultz, Caitlin Erickson, maintenant adolescente, s’est confiée au nom de son amie à son conseiller scolaire. Le lendemain, elle a été convoquée dans le bureau d'un haut responsable de l'école. Elle explique qu’il a crié, disant qu’elle avait répandu des mensonges au sujet de M. Schultz et sa famille.

Par la suite, il a invité les parents de M. Schultz à la réunion, où on lui a demandé de ne plus en parler sous peine d’être renvoyée de l'école. Elle s’est même fait demander de s’excuser auprès des parents de M. Schultz.

Mme Erickson était déçue du résultat. Ayant peur de partager sa propre expérience, elle croyait qu’évoquer celle de son amie amènerait les responsables à prendre la situation au sérieux.

Une situation inacceptable

Les trois femmes, qui sont maintenant dans leur trentaine, disent qu'il leur a fallu des années pour digérer ce qui s'est passé avec Nathan Schultz.

Cela a façonné toute ma vie. Cela a façonné ma vision du monde , soutient l'une d'elles. Cela s'est produit à un moment si jeune et si formateur de ma vie.

« Nathan Schultz a volé quelque chose que je ne récupérerai jamais : mon innocence. » — Une citation de Une des victimes présumées de Nathan Schultz

Certaines des femmes disent avoir une peur paralysante de ne pouvoir protéger leurs propres enfants du même type d'abus. Elles disent qu'après avoir vécu pendant des années dans le traumatisme, la culpabilité et la honte, le fait de se manifester maintenant leur offre un sentiment de soulagement.

Je me sens presque un peu plus forte , dit une des présumées victimes. Nous avons toutes trouvé notre voix et nous allons riposter et dire que ce qui nous est arrivé n'était pas acceptable .

Les femmes ont toutes porté leurs allégations et raconté leurs histoires à la police. Elles font partie du recours collectif proposé.

À ce moment, Nathan Schultz n'est plus employé par l'école ou l'église et n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

CBC News a essayé de le contacter à plusieurs reprises par l'intermédiaire de ses parents et d'un voisin. Ils se sont aussi rendus à son domicile à Saskatoon à trois reprises, mais il n'était pas présent. Une lettre décrivant en détail les allégations a été laissée dans sa boîte aux lettres.

Avec les informations de Yasmine Ghania