Le Service de police de Saskatoon compte une nouvelle unité parmi ses rangs

Cette unité, composée d’agents spéciaux non armés, a été créée il y a un peu plus d’un an dans le cadre d’un projet pilote.

Ces agents ont pour tâche de patrouiller dans le centre-ville de Saskatoon et dans le quartier Riversdale.

Le chef du Service de police de la ville, Troy Cooper, affirme que cette nouvelle unité vient combler un besoin auprès de la communauté.

Jusqu'à maintenant, il y avait, d'un côté, des agents de soutien communautaire aidant les gens à accéder à divers services et, de l’autre, des policiers qui s’occupent des crimes et des incidents de violence.

« Ce qui manquait, c'était un appui aux personnes qui font face à des crises en santé mentale et qui ont besoin d'une aide immédiate, mais qui ne requièrent pas les services d'agents de police pleinement formés. » — Une citation de Troy Cooper, chef du Service de la police de Saskatoon

Selon la police de Saskatoon, l’Unité de réponse complémentaire a été d’une importance cruciale depuis sa création, car ses agents ont répondu à 6700 appels en un an.

Cette nouvelle équipe a aussi permis de libérer des agents pleinement formés, leur permettant ainsi de se concentrer sur des dossiers plus complexes, tout en offrant une présence visible dans les rues du centre-ville et de Riversdale.

Troy Cooper affirme que la prochaine étape sera d’embaucher un gestionnaire à la tête de cette unité afin de mieux gérer le quotidien de ses agents.

Avec les informations de Jérémie Turbide