Que de succès pour le Relais du lac Memphrémagog

Des centaines de coureurs et de coureuses ont pris d'assaut les rues de Magog dans le cadre du relais du lac Memphrémagog, samedi, au moment où les demandes ont plus que doublé en un an auprès de la Fondation Christian-Vachon, qui chapeaute l'événement.

Près de 2000 demandes d'aide ont été acheminées dans la dernière année à la fondation qui vise à aider les jeunes vulnérables dans leur réussite scolaire notamment.

L’année passée, à pareille date, nous avions reçu environ 800 demandes et nous avions terminé l’année avec 1400 demandes. Cette année nous avons déjà 1800 demandes , a mentionné Christian Vachon au micro de Vivement le retour.

Celui-ci croit que l’augmentation des demandes est intimement liée à la hausse du coût de la vie. Il s'estime chanceux, puisque les dons ne cessent d'augmenter d'année en année et qu'il est possible d’aider de plus en plus de jeunes.

Les gens sont conscients que c'est difficile pour les familles. Nous allons tous à l'épicerie et nous trouvons tous que ça coûte cher. Les gens sont vraiment généreux , ajoutait-il.

Samedi à l'occasion du relais du lac Memphrémagog, des équipes de 2 à 6 personnes sont parties de l'école secondaire la Ruche pour entreprendre un parcours à relais de 110 km.

C’est l'activité de la fondation chaque année. C’est important pour nous et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Presque 200 équipes et plus d’un demi-million amassé , a souligné Christian Vachon.

C'est donc dire que la Fondation Christian-Vachon a surpassé son objectif d'amasser 500 000 $ pour les jeunes issus de milieux vulnérables.