12,7 milliards pour un service de trains et d’autobus publics interurbains

L'investissement initial, pour lancer un tel projet, est chiffré à 12,7 milliards de dollars. La part du lion irait à Québec rail, avec 10,7 milliards. Ces investissements seraient déployés sur deux mandats, advenant que Gabriel Nadeau-Dubois soit élu premier ministre le 3 octobre.

Québec rail comprendrait cinq lignes de trains, soit de Matane à Québec, de Québec à Montréal, de Québec à Sherbrooke, de Sherbrooke à Montréal et de Montréal à Gatineau, tandis que Québec bus assurerait le service de 11 lignes d'autobus sur une distance d'environ 4000 kilomètres.

L'objectif de Québec solidaire serait de mettre en place le plus possible de ce réseau public de transport interurbain d'ici 2030.

Québec solidaire compte créer 5 lignes de train et 11 lignes de bus pour améliorer le transport interurbain. Photo : Carte fournie par Québec solidaire

Grosso modo, notre projet [de trains], il est réaliste sur les emprises ferroviaires existantes, si on les rénove convenablement , a évalué Gabriel Nadeau-Dubois, en point de presse à Montréal pour présenter cette promesse phare du programme solidaire.

« On a fait nos devoirs, cette proposition est réaliste avec les emprises de rails existantes. C'est pour ça que c'est intéressant. On ne vous promet pas des TGV en 2055. On vous dit : on va faire des trains électriques à grande fréquence sur les rails existants. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Il y a de ces rails-là qui sont déjà fonctionnels, il y en a d'autres qu'il faut par exemple doubler pour permettre le passage des trains de marchandises et il y en a qu'il faut améliorer un petit peu , a expliqué le chef solidaire, qui estime également qu'il faudra construire des gares dans certaines villes qui ne possèdent pas déjà ces infrastructures.

Le parti estime que Québec rail devrait coûter de 7 à 11,7 millions de dollars par kilomètre. Cette estimation inclut l'achat des trains, la mise à niveau des infrastructures, la pose de nouvelles voies ainsi que le développement des gares.

Négocier avec le CN

Parmi les cinq corridors de trains proposés, trois sont de juridiction québécoise, tandis que les deux autres appartiennent au Canadien National (CN).

On va s'asseoir avec le CN et on va mettre de l'argent sur la table pour financer les aménagements nécessaires sur les voies. Et nous, on pense qu'avec ces investissements-là, on va avoir un rapport de force qui va nous permettre de nous entendre , a expliqué M. Nadeau-Dubois.

On va mettre de l'argent sur la table, on ne va pas juste dire : laissez-nous passer s'il vous plaît.