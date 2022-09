Les Capitales à deux victoires du scénario hollywoodien

Défaits 9-1 jeudi soir en Illinois, la troupe de Patrick Scalabrini a divisé les honneurs des deux premiers matchs de la série finale face aux Boomers de Schaumburg. Un résultat somme toute satisfaisant, estime l'entraîneur entre deux vols d’avion de retour vers Québec.

Après avoir gagné la première partie, c’est sûr que c’est décevant de ne pas avoir gagné la deuxième. Mais avec un peu de recul, on est où on veut. On a un 2 de 3 à la maison. L’avantage du terrain, c’est ce pour quoi on a travaillé si fort toute l’année.

Car les matchs 3 et 4 de la série auront lieu au stade Canac, samedi et dimanche, tout comme la cinquième et ultime rencontre lundi soir, si nécessaire. Et malgré la fraîcheur de l’automne qui s’est installée à Québec dans les derniers jours, Scalabrini s’attend à ce que le public soit au rendez-vous.

Les Capitales après leur victoire contre les Titans d'Ottawa, en demi-finale des séries de la ligue Frontière. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Je m’attends à plusieurs épaisseurs de vêtements, mais je m'attends à l’ambiance que j’ai vendue à mes joueurs depuis le début de l’année. Des partisans en feu qui carburent à ces moments-là. Ça va être très, très bruyant, je le sais. J’ai été habitué au fil des ans.

Une foule intimidante pour l'adversaire

Or, les Capitales auront besoin du soutien de la foule. Lui qui connaissait peu les Boomers avant la série finale, ne les ayant affrontés que trois fois, Patrick Scalabrini réalise à quel point les champions en titre de la ligue Frontière sont coriaces.

Ils ont d’excellents releveurs qui ne font pas de cadeau. Ils ne font à peu près pas d’erreurs. Ils sont tannants. Ils ont de longues apparitions au bâton, ils vont chercher des buts sur balle et ils courent bien , décrit l'entraîneur, comparant l’adversaire aux Titans d’Ottawa, à qui les Capitales ont arraché la série demi-finale.

Ça va être une série extrêmement serrée du début à la fin. Ce sera donc doublement important d’avoir nos partisans derrière nous pour ajouter cette pression-là supplémentaire aux Boomers. Les équipes qui ont joué ici en séries par le passé l’avouent ouvertement. C’est tellement bruyant que les gars jouent un peu plus nerveusement de l’autre côté , ajoute-t-il.

Tout indique par ailleurs que les partisans auront droit à un dernier départ de l’as lanceur Miguel Cienfuegos. Le droitier Michael Austin sera d’office samedi soir, mais Cienfuegos pourrait remonter sur le monticule aussi tôt que dimanche soir en cas de défaite. Sinon, le Lavallois se verra confier le cinquième et ultime match de la série, annonce déjà Patrick Scalabrini.