Les candidats caquistes sont au cœur de cette 20 e journée de campagne électorale provinciale dans les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure. Encore aujourd'hui, la couverture du réseau cellulaire et le logement ont fait partie des thèmes abordés.

Stéphane Sainte-Croix a promis vendredi de compléter la couverture cellulaire dans la circonscription de Gaspé d'ici 2026, s'il est élu le 3 octobre.

La candidate dans Bonaventure, Catherine Blouin, assure, pour sa part, que des solutions seront mises en place pour augmenter la transparence de la cimenterie de Port-Daniel-Gascons et qu'elle fera tout en son possible pour améliorer la situation du logement dans la région, si elle remporte les suffrages.

Compléter la couverture cellulaire dans Gaspé

S'il est élu, Stéphane Ste-Croix s'engage à connecter tous les villages de sa circonscription à un réseau Internet fiable d'ici 2026.

Cette promesse est directement liée à celle faite par le chef de la CAQ, François Legault, le 5 septembre dernier. Ce dernier avait dès lors promis la création du fonds Infrastructures et données Québec (ID Québec), doté de 3 milliards de dollars, pour permettre un accès à un service de mobilité cellulaire partout dans la province.

L'aspirant député caquiste dans Gaspé déplore qu'encore aujourd'hui plusieurs secteurs du territoire gaspésien sont mal couverts et qu'il soit parfois impossible de faire un appel avec un cellulaire à certains endroits.

Le candidat Stéphane Sainte-Croix a présenté ses engagements quant à la couverture cellulaire (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il estime qu'une couverture cellulaire adéquate et complète permettra d'attirer davantage de jeunes sur la pointe de la péninsule, tout en renforçant la sécurité des citoyens.

C'est une nécessité sur le plan économique, mais aussi sur le plan de la sécurité de nos collectivités , soulignait-il lors de la conférence de presse.

En août dernier, l'absence de réseau cellulaire a donné une bonne frousse deux touristes qui venaient de percuter un orignal dans le comté de Gaspé.

Plus de transparence et de logements

La candidate dans la circonscription de Bonaventure, Catherine Blouin, s'engage à assurer plus de transparence dans la transmission d'informations de l'entreprise Ciment McInnis.

Selon elle, un meilleur lien de communication entre les propriétaires de la cimenterie et la population de Port-Daniel–Gascons permettrait d'apaiser les doutes qui subsistent quant aux données qui ont été présentées le mois dernier par la santé publique sur les poussières émises de façon répétée par l'usine.

On travaille actuellement à trouver des solutions et on comprend les inquiétudes de la population. Une solution serait notamment de mettre en place des moyens de communication efficaces entre la cimenterie et la population , expliquait-elle lors du Tournoi des candidats diffusé à l'émission Bon pied, bonne heure vendredi.

Catherine Blouin défend les couleurs de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Bonaventure en Gaspésie (archives). Photo : Gracieuseté de la CAQ

Mme Blouin s'est également prononcée sur le problème de pénurie de logements dans la région. Elle affirme que son parti a un plan pour faire face à cette crise sur le territoire.

« Si je suis députée, je vais m’assurer d’aller chercher le plus d’unités de logement possible. On est en action et on va continuer de l’être. » — Une citation de Catherine Blouin, candidate caquiste dans la circonscription de Bonaventure

La candidate rappelle que si son parti forme le prochain gouvernement, il promet de construire 12 000 nouveaux logements abordables dans la province au cours des quatre prochaines années.

Les aînés s'attendent à plus de la part des chefs

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) souhaite que les enjeux qui touchent les aînés fassent davantage partie des engagements des aspirants premiers ministres.

L' AQDR regrette que les aînés aient été en marge des principales discussions entre les chefs des partis lors du Face à Face diffusé à TVA jeudi soir. Discuter cinq minutes au total d’un groupe représentant plus de 20 % de la population, c’est largement insuffisant et choquant , mentionne le président de l’Association, Pierre Lynch.

Il indique qu'en plus de la santé, les aînés sont aussi préoccupés par les questions de revenu, de logement et de transport.

