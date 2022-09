Des méduses trouvées dans un lac du Nord de l’Ontario

Un amateur de plongée a capté des images de petites méduses alors qu’il explorait les eaux du lac Ramsey, situé en plein centre du Grand Sudbury, dans le Nord de l'Ontario. Leur présence en a surpris plus d’un dans les dernières semaines.

L’homme derrière les images, Jason Fox, a plongé une centaine de fois dans ce lac au cours de la dernière décennie. Cependant, il jure n’avoir jamais vu les méduses jusqu’à tout récemment.

Le 26 août, nous étions là pour avoir du plaisir. Mon ami a été le premier à en voir une , raconte l’instructeur de plongée.

Une semaine plus tard, le 4 septembre, un autre instructeur, qui fréquente le lac depuis plus de 20 ans, a vu au moins huit petites méduses durant une sortie avec des apprentis plongeurs. M. Fox y est retourné la semaine suivante.

Il a compté 22 méduses aussi grosses qu’une pièce de cinq sous durant sa première séance sous l’eau et plus de 50 lors de la deuxième.

J’ai simplement arrêté de compter. Nous étions surpris d’en voir là , se souvient-il. Elles ne piquent pas parce que leurs tentacules sont trop petits, mais elles pourraient piquer les petits poissons.

Le professeur émérite en biologie à l’Université Laurentienne Charles Ramcharan confirme ce constat. Il indique que cette espèce de méduse d’eau douce, nommée Craspedacusta sowerbii, provient du bassin du Yangtze en Chine.

Elle se trouve dans la région du Grand Sudbury depuis des décennies, mais elle est rarement visible dans l'eau.

Elles sont arrivées en Amérique du Nord et en Europe il y a très, très longtemps. Elles se sont répandues partout , explique le biologiste.

Malgré son origine, il assure que cette espèce n’est aucunement menaçante pour les humains et les écosystèmes. Ces méduses se répandent notamment par l’entremise de l’eau de lest provenant des bateaux, de la boue sur les bottes des gens et de coques de bateau.

Ces méduses grandissent en deux étapes, se reproduisant d’abord durant la première, lorsqu’elles sont actives et visibles. Durant la deuxième phase, elles se reproduisent dans un état végétatif. À ce jour, personne ne sait ce qui déclenche ce processus.

La dernière fois qu’elles étaient visibles était en 2003, lorsque j’ai déménagé à Sudbury , raconte M. Ramcharan.

Le professeur encourage les curieux à aller nager dans le lac puisque les méduses ne seront plus visibles dans quelques semaines.

Je sais que c’est froid, mais allez-y. Les gens paient une fortune pour en voir dans les pays chauds et les voilà maintenant chez vous , dit-il.

Avec les informations d'Ashishvangh Contractor de CBC