Les candidats péquistes prônent des cours aux autochtones dans leur langue

M. Vachon promet aussi de collaborer avec les acteurs du milieu de l’éducation en région, advenant son élection le 3 octobre prochain.

Il a lancé cet engagement vendredi matin, au jour 20 de la campagne électorale en vue du scrutin provincial du 3 octobre, lors d’une conférence de presse organisée près de l’École secondaire d’Iberville, à Rouyn-Noranda.

Jean-François Vachon était accompagné de son confrère Samuel Doré, candidat du Parti québécois dans Abitibi-Ouest.

Ce sont les acteurs du milieu qui arriveront avec les propositions les plus intéressantes. Au lieu d’arriver avec mes idées et d’être complètement dans le champ, je préfère travailler en collaboration avec eux et rechercher des solutions avec eux , explique M. Vachon, ancien journaliste pour les journaux La Frontière et Le Citoyen de Rouyn-Noranda.

Celui-ci détient depuis peu un brevet en enseignement.

Réduire le nombre d’élèves

S’il regorge d’idées, Jean-François Vachon promet de mousser celles des représentants des centres de services scolaires, des directions d’école et des enseignants.

Le candidat a rappelé que le PQ s’est engagé à réduire le nombre d’élèves par classe et à réviser la composition des groupes en fonction des difficultés d’apprentissage et des plans d’intervention des élèves.

Il n’a pas précisé de cible, préférant déterminer le nombre d’élèves par classe au terme d'éventuelles consultations.

Le Parti québécois propose aussi d’encadrer différemment les enfants avec des troubles d’apprentissage en s’assurant qu’ils soient suivis avec des plans d’intervention tout au long de leur parcours scolaire.

Pénurie d’enseignants

Samuel Doré a pour sa part mis l’accent sur la pénurie d’enseignants. Il croit, comme son collègue, qu’il faut faciliter l’embauche de bacheliers spécialisés dans des domaines comme l’histoire, la géographie ou la littérature.

Il existe un seul modèle ou presque pour devenir enseignant, soit le fameux baccalauréat de quatre ans et la maîtrise qualifiante. Je pense que nous pouvons sortir des sentiers battus pour trouver d’autres façons de faire , affirme M. Doré.

Langues autochtones

Jean-François Vachon veut s'assurer que les membres des Premières Nations puissent recevoir de l’enseignement dans leur langue maternelle.

Au Québec, nous protégeons notre langue française. C’est normal que les Premières Nations veuillent protéger leurs langues et c’est important de leur accorder cet espace dans le monde de l’éducation , soutient-il.

M. Vachon estime qu’une telle mesure pour les autochtones pourrait contribuer à la préservation de leur culture et de leurs traditions.