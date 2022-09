La vidéo d’une intervention policière fait réagir à Edmonton

La vidéo, d’une dizaine de secondes, a rapidement circulé sur TikTok, Facebook et Twitter.

L’identité de la femme est inconnue, tout comme celle de la personne à l’origine de l'enregistrement. C’est la fondatrice du Bear Clan d'Edmonton, Judith Gale, qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux en premier.

Un de nos frères et sœurs nous a envoyé la vidéo [et] veut rester anonyme, car il est sans-abri et n’a pas de moyen d'assurer sa sécurité , dit Judith Gale.

Une vidéo obtenue de l'organisation Bear Clan à Edmonton montre un policier qui pousse une femme par terre. Photo : Fournie par Judith Gale

Judith Gale dit qu'elle connaît les raisons de l’intervention du policier. D’après elle, l’agent aurait voulu interrompre une dispute entre la femme et une autre personne.

Les deux personnes se seraient alors dirigées dans des directions séparées, mais la femme dans la vidéo aurait peut-être, au passage, dit quelque chose qui aurait frustré le policier.

Il [serait] tellement en colère qu’il est sorti du véhicule pour se venger , estime Judith Gale.

« Armée d'un couteau »

La version des faits du Service de la police de la Ville d'Edmonton diffère de celle présentée par Judith Gale : L’agent de police roulait en voiture dans la zone [de la 100e Rue et la 106e Avenue] lorsqu’il a aperçu un membre de la communauté qui l’a averti que deux femmes, dont une armée d’un couteau, étaient sur le point de se battre.

L’agent a immédiatement répondu à la bagarre et a vu la femme brandissant un couteau. Il lui a demandé de le lâcher, mais elle a refusé [et] a dit qu'elle faisait partie d'un gang criminel avant de se diriger vers une zone où des témoins étaient présents , affirme l' EPS par voie de communiqué.

Toujours selon la police d'Edmonton, le policier a déterminé que pousser la victime [au sol] requérait le moins de force pour arrêter [la femme] de façon sécuritaire .

L' EPS indique que la suspecte n’est pas blessée et qu’elle a été arrêtée pour possession d’arme dangereuse pour le public. Il précise qu'elle a obtenu des enregistrements de caméra de surveillance dans la zone d’intervention afin de pouvoir en tirer ces conclusions.

La police juge donc qu’une enquête sur le comportement de son agent n’est pas nécessaire.

Judith Gale envisage néanmoins de déposer une plainte auprès du Service de police d’Edmonton et suggère aux témoins éventuels de déposer une plainte publique en ligne pour dénoncer le comportement du policier.

Des craintes de représailles

Judith Gale parcourt régulièrement les rues d’Edmonton et les stations de trains légers afin d’apporter son aide, et celle du Bear Clan, aux personnes en situation d’itinérance ou toxicomanes.

Judith Gale connaît l’identité de la femme bousculée par la police, qui souhaite rester anonyme. Elle aura très peur des représailles , si son nom était divulgué.

Judith Gale affirme également connaître l’identité du policier de la vidéo : Nous savons qui est l'agent qui a perpétré cette attaque sur notre sœur. C’est sa [spécialité] et chacun de nos frères et sœurs peut l’identifier sans problème.

La personne qui a filmé la vidéo craint d’être ciblée pour avoir diffusé le média et a donc demandé à Judith Gale de l’aider. J’ai accepté avec plaisir parce que cela m’avait rendue furieuse , epxlique-t-elle.

Avec les informations de Paige Parsons