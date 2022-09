Pénurie de main-d’oeuvre : un enjeu de campagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’impact de la pénurie de main-d'œuvre se fait de plus en plus sentir au Saguenay-Lac-Saint-Jean et il ne fera que s’alourdir dans les prochaines années, alors que sa population est parmi les plus vieillissantes au Québec. Pour plusieurs candidats de la région, la solution passe par l’immigration ou encore par la contribution des retraités.

Le nombre de postes vacants dans la région a plus que doublé en quatre ans. Selon les dernières données de Statistique Canada, le Saguenay-Lac-Saint-Jean comptait 5295 postes vacants au premier trimestre de 2022.

Quatre ans plus tôt, à la même période, on dénombrait 2260 postes vacants dans la région.

Les entrepreneurs, travailleurs et clients sont à même de constater la situation, qui se traduit pour plusieurs par une surcharge de travail ou par la difficulté à obtenir des services.

La pénurie de main-d'œuvre est arrivée de manière assez rapide. On la voyait arriver, mais depuis deux ans, c’est vraiment un phénomène beaucoup plus aigu , constate Martin Belzile, le directeur général de la Corporation d’innovation et développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL).

L’organisation de développement économique jeannoise a dû adapter son accompagnement des entreprises. La question des ressources humaines se trouve maintenant au cœur de son intervention et elle vient de lancer un nouveau service de recrutement international au printemps.

La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est parmi les plus âgées au Québec. Photo : Radio-Canada

Plus de 32 000 postes à combler

Le nombre de postes vacants continuera de grimper en flèche dans la région. Un total de 32 700 postes devront être comblés, pour la période 2021-2025, selon les prévisions du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

De ce nombre, 25 000 seront le résultat de départs à la retraite, en raison des nombreux baby-boomers qui quittent le marché du travail.

Les naissances qui ont suivi la grosse période du baby-boom étaient beaucoup moins importantes en nombre que celles de la période du baby-boom. Les retraités ne sont pas remplacés par les nouveaux travailleurs, donc c’est sûr qu’il y a une trame de fond qui est solide et qui va rester comme ça encore plusieurs années , expose le démographe Marc Tremblay, qui est professeur associé à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Marc Tremblay, démographe et professeur associé à l’Université du Québec à Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Cette réalité frappe le Saguenay-Lac-Saint-Jean encore plus durement, alors que sa population est parmi les plus vieillissantes au Québec.

En près de 20 ans, la proportion des 65 ans et plus a presque doublé dans la région, selon les données publiées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) en juillet.

« La population est plus âgée ici, encore une fois, c’est dû au facteur migratoire, le fait qu’on ait perdu plus de jeunes, proportionnellement, que d’autres régions du Québec. » — Une citation de Marc Tremblay, démographe

Un déclin de 12 % du bassin de travailleurs attendu

La situation n’est pas près de se renverser : le bassin de travailleurs âgés de 20 à 64 ans devrait diminuer de 12 % d’ici 2041 dans la région, selon les prévisions de l’ ISQ , également publiées en juillet. Il s’agit du troisième déclin attendu le plus marqué, derrière la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (-14 %) et la Côte-Nord (-22 %).

Les départs à la retraite ont un impact sur le marché du travail, par les postes laissés vacants, mais également par la demande en services qui augmente parallèlement dans certains secteurs.

Les retraités, les baby-boomers qui s’en vont à la retraite, ils ne disparaissent pas. Ils ne meurent pas tout de suite. L’espérance de vie continue à augmenter. Donc, ces gens-là ont des besoins aussi, dans toutes sortes de secteurs. On pense au secteur de la santé, évidemment, mais tous les autres secteurs liés aux activités que les gens retraités font , soulève le professeur Marc Tremblay.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, le bassin de travailleurs âgés de 20 à 64 ans devrait diminuer de 12 % d’ici 2041 dans la région. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Un impact sur la croissance des entreprises

Le manque de main-d'œuvre affecte maintenant les entreprises à toutes les étapes.

C’est vraiment un élément qui est maintenant très critique dans un projet de démarrage, spécialement dans un contexte où l’entreprise doit grandir, croître, et ça passe par l’embauche de ressources , expose le directeur général de la CIDAL , Martin Belzile.

Martin Belzile, directeur général de la CIDAL Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

À défaut d’obtenir ces ressources, les entreprises doivent faire des choix. C’est le cas de l’entreprise Canada Sauce, située dans le secteur nord de Chicoutimi.

Ici, on a une grosse pression, au niveau de notre personnel, parce que le personnel est rare. Donc, quand on les a, on veut les garder, puis on veut bien s’en occuper , souligne le président de Canada Sauce, Simon-Pierre Murdock.

L’usine de Canada Sauce est située à Chicoutimi-Nord. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Malgré une demande qui se fait de plus en plus forte pour les condiments qu’elle fabrique, l’entreprise saguenéenne lancée en 2017 n’hésite pas à ralentir sa croissance en raison des enjeux de main-d'œuvre.

« Pour nous, on est prêt à freiner notre croissance, pour être capable de gérer notre équipe en place, puis les garder motivés derrière la cause d’être des patriotes du ketchup! » — Une citation de Simon-Pierre Murdock, président de Canada Sauce

Les ambitions du jeune entrepreneur et de ses deux associés demeurent grandes : ils souhaitent devenir le Heinz du 21e siècle et conquérir 20 % des parts de marché au pays avec le ketchup, la moutarde et la relish de Canada Sauce.

Simon-Pierre Murdock, président de Canada Sauce Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Comme pour plusieurs entreprises, Canada Sauce a dû investir dans l’automatisation de ses opérations pour pallier la pénurie de main-d'œuvre.

On a beaucoup, depuis deux, trois ans, investi en automatisation, en robotisation, pour s’assurer de venir supporter notre équipe, pour qu’il y ait le moins de tâches musculaires , explique-t-il.

Cette tendance ira en augmentant, alors que la technologie sera appelée de plus en plus en renfort, précise le directeur de la CIDAL , Martin Belzile. Les entreprises vont devoir investir dans leur chaîne de production pour rendre le tout automatique et productif aussi , prévoit-il.

L'épicerie Les fines bouches est située à Chicoutimi, sur la rue Racine. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le problème est le même à l’autre bout de la chaîne, chez les détaillants. Le propriétaire de l’épicerie spécialisée Les Fines bouches, Jean-Charles Dubé, préfère tenir seul son commerce situé au centre-ville de Chicoutimi, avec l’aide de sa femme, plutôt que d’engager des employés.

J’en ai eu, au début. Mais faire la gestion, quand l’employé est roi, c’est difficile pour un employeur. C’est un gros problème actuellement , partage celui qui a ouvert son commerce il y a six ans.

Il souhaite maintenant prendre sa retraite, mais peine aussi à trouver une relève pour reprendre son entreprise située sur la rue Racine.

Jean-Charles Dubé est propriétaire de l’épicerie spécialisée Les fines bouches. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Une pénurie qui frappe même Rio Tinto

La pénurie de main-d'œuvre est à ce point importante que même la multinationale Rio Tinto, réputée pour ses bons salaires, n’arrive pas à combler tous ses postes.

On renouvelle notre main-d'œuvre qui part à la retraite. On a également des nouveaux projets , explique Marie-Claude Perron, partenaire d’affaires ressources humaines opérations Québec pour Rio Tinto Aluminium.

Une cinquantaine de travailleurs sont recherchés dans les installations régionales de Rio Tinto. Photo : Radio-Canada

Une cinquantaine d’employés sont recherchés dans la région. On a une vingtaine d’employés au niveau plus technique, donc des techniciens, des ingénieurs, des planificateurs, des gens pour des projets, des ingénieurs. On a également une trentaine de postes à pourvoir au niveau plus opérationnel, alors des opérateurs, des superviseurs, des électriciens, des mécaniciens , énumère-t-elle.

La situation a amené l’entreprise à lancer des campagnes de recrutement. Les employés y sont mis de l’avant et la multinationale tente également de recruter davantage de femmes, dans ce milieu industriel où les travailleurs masculins sont majoritaires.

Marie-Claude Perron, partenaire d’affaires ressources humaines opérations Québec pour Rio Tinto Aluminium Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’immigration comme solution

Face à une tendance démographique lourde, la solution passe par l’arrivée de nouveaux résidents, selon le démographe Marc Tremblay.

Il faut attirer des gens de l’extérieur de la région, qui habitent ailleurs au Québec, mais aussi, autant que possible, des gens de l’international. Ça, c’est plus difficile , soutient-il.

Le solde migratoire interrégional, bien qu’il ait été le meilleur connu en près de 20 ans, demeure insuffisant pour renverser la tendance dans la région, précise-t-il.

Comme pour bien d'autres entreprises, la pénurie de main-d'oeuvre affecte l'entreprise Canada Sauce. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pour Simon-Pierre Murdock de Canada Sauce, la solution passe par un plus grand nombre de travailleurs étrangers.

Notre industrie agroalimentaire dépend de ces travailleurs immigrants là, donc je pense qu’il faut faciliter leur intégration , estime celui qui croit que la formation des employés en entreprise doit également être soutenue.

Régionaliser l’immigration

L’intégration des immigrants en région revient comme l’une des solutions soulevées par les candidats à l’élection provinciale.

L’immigration devrait être régionalisée. Nous, au Parti québécois, ce qu’on pense, c’est que 50 % de l’immigration au Québec devrait aller vers les régions, avance William Fradette, candidat péquiste dans Lac-Saint-Jean. La raison est simple : c’est là que la crise de la pénurie de main-d'œuvre est la plus importante.

William Fradette est candidat du Parti québécois dans Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Tricia Murray, candidate du Parti libéral du Québec dans Lac-Saint-Jean, estime de son côté que les régions devraient avoir leur mot à dire dans le choix de leurs immigrants économiques.

On est très préoccupé et on veut laisser plus de pouvoir aux régions, notamment au niveau de l’immigration. Tout ça fait partie de notre Charte des régions. Les régions ont des besoins spécifiques à elles, pour l’immigration. Et c’est important que ce soit à elles de choisir leurs candidats , soutient-elle.

Tricia Murray, candidate du Parti libéral du Québec dans Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Adrien Guibert-Barthez, candidat pour Québec solidaire dans Chicoutimi, soulève de son côté que d’autres enjeux doivent être attaqués de front pour attirer davantage de travailleurs, peu importe leur origine.

Il faut absolument créer plus de logements, plaide-t-il. On est en crise du logement, on ne peut pas attirer des travailleurs si on n’a pas de logements pour les accueillir. Pour nous, c’est la base, et c’est une crise qui touche un ensemble d’aspects. Ensuite, la crise de manque de place en CPE .

Les institutions d’enseignement supérieur devraient également disposer de davantage de moyens pour diversifier leur offre, croit-il, pour pouvoir retenir des jeunes qui quittent la région pour leurs études.

Adrien Guibert-Barthez, candidat pour Québec solidaire dans Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les retraités mis à contribution

À court terme, la contribution des retraités pourrait répondre aux besoins de certains employeurs, estiment plusieurs.

Jean-Charles Dubé, propriétaire de l’épicerie Les fines bouches, constate autour de lui que des retraités pourraient encore être intéressés à travailler quelques heures par semaine.

« Ils sont peut-être disponibles, mettons, on va dire 10 heures, 15 heures, 20 heures semaine. Mais ces gens-là, ils voudraient encore travailler, sauf que les gens, ils sont bloqués un peu, parce que le gouvernement les impose immédiatement sur tous les gains qu’ils vont faire. » — Une citation de Jean-Charles Dubé, propriétaire de l'épicerie Les fines bouches

Les candidats sont encore une fois nombreux à vouloir encourager les retraités à retourner au travail.

Nous, on veut augmenter leurs crédits d’impôt pour que les 60 ans et plus aient le goût d’aller travailler, qu’ils fassent de l’argent, indique Tommy Pageau, candidat du Parti conservateur du Québec dans Dubuc. Ils n’iront pas travailler bénévolement. En ce moment, les lois font que ce n’est vraiment pas payant pour eux d’aller travailler.

Tommy Pageau, candidat du Parti conservateur du Québec dans Dubuc Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les retraités ne devraient plus être obligés de cotiser au Régime des rentes du Québec, estime de son côté le péquiste William Fradette. Parce qu’en ce moment, il y en a beaucoup qui paient pour continuer à travailler, donc ils sont obligés de faire un choix impossible.

Il s’agit d’une préoccupation qui revient sur le terrain auprès des électeurs, constate également la libérale Tricia Murray.

Intégrer des personnes éloignées du marché du travail

L’accompagnement de personnes éloignées du marché de l’emploi fait partie des solutions, selon le député sortant de Dubuc, François Tremblay, qui brigue un second mandat pour la Coalition avenir Québec.

Il avait donné rendez-vous à Radio-Canada au Centre-école de La Baie, qui propose des plateaux de travail, dont un en buanderie, pour soutenir des personnes qui ont de la difficulté à intégrer le marché du travail.

François Tremblay est candidat pour la Coalition avenir Québec dans Dubuc. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La pénurie de main-d'œuvre a donné davantage d’ouverture à l’inclusion sociale. Ici, il y a des plateaux de travail, c’est peu connu, mais il y a beaucoup de potentiel. Et ce qu’on souhaite aussi, c’est d’investir davantage sur ces axes-là , fait-il valoir, en rappelant les différents programmes déployés par le gouvernement caquiste pour soutenir les entreprises à faire face à cette pénurie.

Le conservateur Tommy Pageau y va de son côté d’une autre suggestion d’un tout autre ordre : son parti souhaite réduire le nombre de travailleurs dans la fonction publique, afin qu’ils viennent plutôt combler les besoins du secteur privé.

Les solutions devront se déployer rapidement sur le terrain, s’entendent pour dire plusieurs intervenants, alors qu’avec un taux de chômage sous la barre des 4 % pour un troisième mois consécutif, les effets de la pénurie de main-d'œuvre ne sont pas près de s'essouffler dans la région.