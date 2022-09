L’élan derrière le captage et le stockage du carbone s’essouffle-t-il au Canada?

Un an après la kyrielle d’annonces de projets de captage et de stockage du carbone (CSC), les avancées sont moins importantes qu'envisagées.

Les lettres CSC demeurent quand même sur les lèvres des pétrolières. Une conférence consacrée entièrement à ce sujet s’ouvre d'ailleurs mardi à Edmonton. Une autre appelée Energy Disruptors à Calgary consacre une table ronde à la technologie.

Mais les projets avancent plus lentement que voulu, reconnaît la responsable des politiques climatiques à Suncor, Martha Hall Findlay. L’entreprise a un énorme projet de captage et de stockage du carbone en collaboration avec cinq autres pétrolières au sein de l’alliance Pathways.

Pour aller de l’avant, cette alliance a besoin de plus de soutien financier et de politiques des gouvernements fédéral et provincial.

Ce n’est pas seulement une question de volonté pour réduire les émissions aussi tôt que possible, mais pour construire l’infrastructure dont nous avons besoin, cela prend beaucoup de temps au Canada , explique-t-elle.

Cet été, les États-Unis ont mis un peu plus de pression sur les demandes des entreprises canadiennes. La réforme environnementale du président Joe Biden, adopté à la mi-août, a accru les incitatifs financiers pour les projets de CSC au sud de la frontière.

Concurrence américaine

La tonne de CO2 séquestrée est passée de 50 $ à 85 $. Le crédit d’impôt pour la captation directe dans l’atmosphère a été accru à 180 $ par tonne de CO2. Même les projets d’utilisation du dioxyde de carbone pour récupérer du pétrole bénéficient d’un crédit d’impôt de 60 $ la tonne.

Au contraire, ce type d’utilisation de la technologie n’est pas inclus dans le crédit d’impôt annoncé par le gouvernement canadien. Le crédit d’impôt qui fait encore l’objet de consultations s’appliquera seulement aux coûts de mise en place des infrastructures.

Il y a beaucoup plus de certitude et de clarté aux États-Unis , résume Heather Leahey, vice-présidente dans l’équipe de recherche de la firme Enverus. Au Canada, le casse-tête est en plusieurs pièces qui fonctionnent ensemble, mais sont aussi plus risquées , dit-elle.

Selon les analystes, la réforme environnementale américaine a permis d'établir clairement le soutien du président Joe Biden à la technologie de séquestration du carbone. Photo : Getty Images / Michael M. Santiago

Le directeur associé de l’énergie à EY Canada et participant à la conférence Energy Disruptors Lance Mortlock compare les politiques américaines et canadiennes à la stratégie de la carotte et du bâton. Les États-Unis utilisent plutôt la carotte pour inciter les entreprises à utiliser le CSC alors qu’au Canada, nous utilisons le bâton avec la taxe carbone par exemple , explique-t-il.

Selon Heather Leahey, ce bâton n’offre pas assez de certitude aux entreprises. L’inquiétude est que s’il y a un changement de gouvernement, il y aura un changement sur la taxe carbone. Cela crée un mélange d’hésitation et d’incertitude , mentionne-t-elle.

Le résultat final, selon Martha Hall Findlay, est que les États-Unis ont pris une longueur d’avance et le Canada accumule du retard.

Ce que le gouvernement fédéral a fait avec le budget est fantastique et une étape importante, mais maintenant nous pouvons regarder ce qui est fait aux États-Unis. Il y a beaucoup de pression sur le gouvernement fédéral et provincial d’augmenter les appuis , reconnaît-elle.

Des doutes demeurent

Alors que les entreprises canadiennes incitent les gouvernements à imiter l’approche américaine, des voix s’élèvent pour arrêter le financement public de cette technologie.

Au début du mois, le groupe de réflexion australien Institute for Energy Economics and Financial Analysis a publié une étude intitulée La capture du carbone: le rêve illusoire de la décarbonisation.

Examinant 13 des plus gros projets de CSC dans le monde, le rapport démontre que la grande majorité d'atteint pas les objectifs de séquestration du carbone que ces projets se sont fixés.

Le coauteur Bruce Robertson souligne que même les projets qui atteignent leurs objectifs, comme le projet Quest de Shell au Canada, produisent des émissions pour capturer et séquestrer des émissions, ce qui annule en partie l’intérêt du CSC .

Au final, c’est une technologie qui crée des émissions, et non qui les réduit , résume-t-il. Au cours des 50 dernières années, elle s'est amplifiée et a échoué et pourtant, [les entreprises] arrivent encore à obtenir du soutien gouvernemental.

Il n’est pas le seul à demander des preuves du fonctionnement de la technologie avant de voir des millions de dollars d’argent public investi.

Au début de l’année, 400 universitaires ont demandé au gouvernement fédéral de ne pas subventionner la mise en place de projets de CSC. L’organisation non gouvernementale britannique Global Witness a aussi mis en doute le bilan de l’installation Quest de Shell.

Martha Hall Findlay mène les initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre chez Suncor. Photo : Radio-Canada

Martha Hall Findlay ne croit pas que ces demandes aient beaucoup de poids. Selon elle, plus la technologie est utilisée, plus elle s’améliore et prouve son efficacité.

On sait que ça marche, mais c’est cher. C’est pour cela que nous avons besoin de collaboration avec le gouvernement , dit-elle citant le projet Quest. Ces voix qui sont négatives sont de moins en moins importantes et le gouvernement fédéral nous appuie.

Elle souligne que si le Canada veut atteindre ses objectifs climatiques, il y a urgence d’agir et d’aider les entreprises comme la sienne à mettre en place leur projet.

Des détails supplémentaires sur le crédit d’impôt à l’investissement seront présentés lors de la mise à jour économique à l’automne 2022. Le gouvernement albertain n’a pas répondu à nos questions.