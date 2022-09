Le Guinéen Kaba Keita évite l’expulsion de justesse

Il manquait vraiment une intervention ministérielle pour opérer minimalement le sursis. [...] L'important là pour tout le monde, je pense, c'était que M. Keita puisse dormir dans son lit avec sa femme ce soir , souligne son avocat Maxime Lapointe.

Il attend maintenant d'obtenir le permis de séjour temporaire pour ensuite avoir le visa de travail. Il est convaincu qu'à cette étape, la suite des choses ira vite.

« C'est la plus grande victoire de toute ma carrière! » — Une citation de Maxime Lapointe, avocat spécialisé en droit de l’immigration

Kaba Keita est reconnaissant de toute l'aide qu'il a reçue. J'ai toujours dit, j'ai toujours l'espoir, ça peut se changer à la dernière minute. Heureusement, ça s'est fait. Merci tout le Canada. Je remercie aussi mon patron infiniment. Je remercie mon avocat, je remercie tout le monde qui m'a soutenu de cette lutte.

Un soulagement

Kaba Keita est entré au Canada en 2018 avec un statut de visiteur qu’il a fait changer pour celui de réfugié parce qu’il craignait sa famille s’il rentrait en Guinée.

Il a perdu ce statut cet été quand il a admis à la Commission du statut de réfugié que sa relation avec sa famille s'était améliorée, selon son avocat. Il a ensuite reçu un avis d’expulsion.

Marié depuis trois ans à Doussou Koulibaly, une Guinéenne qui a obtenu sa résidence permanente depuis une dizaine d'années, M. Keita n’avait pas envie de rentrer.

Avec l’aide de son avocat, sa conjointe et lui ont déposé une demande de parrainage, mais les délais de traitement dépassaient la date de l’expulsion fixée au 16 septembre.

Kaba Keita et son épouse Doussou Koulibaly lors de la manifestation devant le restaurant Le Continental. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Kaba Keita travaille au restaurant Le Continental depuis 2018. Son employeur Mathieu Pettigrew l’apprécie à un point tel qu’il a décidé de l’appuyer moralement et financièrement dans la démarche. C'est lui qui paie les frais reliés aux démarches juridiques. Il a aussi organisé plus tôt cette semaine une manifestation pour appuyer son plongeur.

Le député Joël Lightbound avait également intercédé en faveur de M. Keita plus tôt cette semaine. Son adjoint de circonscription, Gabriel Bergevin-Estable, affirme qu’une lettre a été envoyée aux ministres Sean Fraser et Marco Mendicino afin que le gouvernement suspende son expulsion et lui accorde un statut de séjour temporaire en attendant que la demande de parrainage soit traitée.

Avec la collaboration d'Audrey Paris