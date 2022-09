Une locomotive historique de Smooth Rock Falls se refait une beauté

Le train, c’est peut-être le dernier morceau d’histoire qu’on a à montrer dans la communauté , lance Wayne McGee.

Avec ses amis Patrick Roberts, Johnny Lemieux, Al Everett et Tom Jeffery, il a travaillé tout l'été pour le remettre à neuf.

Un avant-après des travaux sur la locomotive numéro 100 du chemin de fer de Mattagami. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Wayne McGee est rempli d'émotions quand il raconte l’histoire de la locomotive numéro 100, qui était une des principales locomotives du chemin de fer de Mattagami entre 1920 et 1951.

Une voie ferrée miniature

Le chemin de fer de Mattagami, la petite plus voie ferrée au Canada , reliait la gare de Smooth Rock Falls et son usine de pâte et papiers.

Cette voie ferrée de 5,3 kilomètre a été utilisée jusqu'en 1998.

« Le conducteur, quand j’étais jeune c’était comme un roi qui passait et sonnait la cloche. On se sentait bien spécial. » — Une citation de Wayne McGee, bénévole

En 1947, elle a fait l’objet d’un reportage dans le Railroad magazine.

Les passagers voyageant entre Smooth Rock et Smooth Rock Falls revendiquent la nouvelle expérience d’être capable de voir la prochaine station depuis le terminal de départ! décrit l'article.

Wayne McGee a remis les fenêtres de la locomotive à neuf dans son atelier. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Cet article mentionne même la locomotive numéro 100 qui sert seulement pour la période estivale.

Entre 1920 et 1951, la locomotive transportait des passagers, des cordes de bois, des produits chimiques et le papier qui était fabriqué à l'usine , explique Wayne McGee.

À l'occasion du 100e de la Confédération, en 1967, le chemin de fer de Mattagami a fait don de la locomotive à la Ville de Smooth Rock Falls qui l’a parkée là. C’était tout un événement , dit Wayne McGee d'un ton nostalgique.

Johnny Lemieux est un des hommes qui ont rénové la locomotive. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les décennies passent et la locomotive se détériore , raconte Johnny Lemieux, un autre bénévole.

Il explique que de temps à autres, des étudiants donnaient une couche de peinture.

Ça fait qu’il y avait peinture par-dessus peinture. De la rouille par-dessus de la peinture pis de la rouille par-dessus la peinture. Des endroits où le métal était percé bord à bord , renchérit Wayne McGee.

Un avant-après des travaux sur la cabine de conduite de la locomotive. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La Ville de Smooth Rock Falls reçoit même des offres pour que la locomotive soit démantelée et vendue pour sa ferraille. D'autres acheteurs voulaient la déménager dans leur ville pour la restaurer.

On ne croit pas qu’on l’aurait revu. Beaucoup de notre histoire nous a quittés, on a un train et un musée et je ne veux pas les laisser partir , dit le conseiller municipal de Smooth Rock Falls Patrick Roberts.

Il est un de ceux qui ont mené cette restauration maintenant évaluée à 100 000 $.

En mai dernier, Radio-Canada constatait que le temps avait son oeuvre sur l'ancien train du chemin de fer de Mattagami. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La restauration a eu son lot de défis, selon Patrick Roberts : de l’asbestos, ensuite il y avait du plomb dans la peinture.

Deux mois et demi plus tard, le groupe de bénévoles a travaillé presque sans relâche pour remettre le train sur ses rails.

« Quand les lettres vont être dessus et qu’on aura mis du gazon, ce sera une chose dont Smooth Rock Falls pourra être fier. » — Une citation de Patrick Roberts, conseiller municipal de Smooth Rock Falls