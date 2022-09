Meurtre dans un salon de massage : la défense ne pense pas que son client soit un Incel

La défense d'un jeune contrevenant qui a assassiné une employée d'un salon de massage et tenté d'en tuer une autre a donné un avant-goût de ses arguments au premier jour de l'audience sur la détermination de la peine au palais de justice de Toronto.

L'individu, qui avait 17 ans à l'époque du meurtre, est le premier Canadien au pays à être jugé pour sa présumée appartenance à la mouvance des abstinents involontaires aussi appelée Incels.

Le jeune contrevenant, qu'on ne peut identifier en vertu de la loi, a admis qu'il avait poignardé à mort le 24 février 2020 une masseuse dans un salon de massage de Toronto et qu'il en avait blessé une autre avant d'être arrêté par les policiers.

À lire aussi : Le meurtrier du salon de massage de Toronto a été inspiré par Alek Minassian

Il a avoué par ailleurs lors de l'interrogatoire de police qu'il avait été inspiré par Alek Minassian, l'auteur de l'attentat au camion-bélier du 23 avril 2018 à North York.

L'avocat de la défense Monte MacGregor s'adresse au juge devant son client qu'on ne peut identifier. Les quatre avocats de la Couronne (deux provinciaux et deux fédéraux) sont assis à droite. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Alek Minassian a été condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre prémédité de 10 piétons sur la rue Yonge (une 11e victime avait succombé à ses blessures en 2021, NDLR).

À l'époque, la Couronne n'avait pas poursuivi Alek Minassian pour son adhésion au mouvement Incel. La juge à son procès n'avait de toute façon pas cru à son appartenance idéologique au groupe, comme le prétendait les procureurs.

Témoignage d'un expert sur les Incels

L'audience sur la détermination de la peine du meurtrier du salon de massage aura lieu à une date indéterminée en 2023.

La Couronne a cependant appelé son premier témoin à charge à la barre des témoins, vendredi, parce qu'il ne pourra se dégager le moment venu.

Ce témoin est un expert sur le mouvement des Incels, mais par mesure de sécurité, son identité est frappée d'un interdit de publication. Il a témoigné sur zoom d'un endroit qui ne peut être divulgué non plus. Son récent rapport sur la mouvance des Incels ne peut être cité, puisque le titre de son étude pourrait l'identifier.

Toute l'audience sur la détermination de la peine portera sur une question essentielle : est-ce que la mouvance des Incels est une idéologie?

Alek Minassian durant son procès virtuel lors de la deuxième semaine de novembre 2020. Photo : Radio-Canada / Pam Davies/CBC News

C'est ce que pense la Couronne qui est composée de quatre procureurs : deux représentant la province pour la commission du crime et deux autres, le gouvernement fédéral pour l'aspect du terrorisme dans cette cause.

Le jeune meurtrier n'est pas accusé de terrorisme. Les procureurs soutiennent en revanche que le terrorisme est le mode par lequel le jeune homme a perpétré son crime.

Évolution des Incels au fil du temps

L'expert de la Couronne explique que le mouvement des incels était banal lorsqu'il est né en 1993. Il s'agissait d'un groupe de soutien pour les membres des deux sexes qui se sentaient seuls et qui éprouvaient des difficultés à rencontrer l'âme sœur ou à perdre leur virginité , dit-il.

Il explique que le mouvement a ensuite été en quelque sorte détourné vers les années 2000 pour devenir une idéologie violente et misogyne propre aux hommes .

Il ajoute que les hommes qui y adhèrent sont incapables d'avoir des relations sexuelles avec les femmes, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas attirants et que les femmes les rejettent .

Il précise d'ailleurs que le terme Incel signifie en anglais Involuntary celibate ( abstinents malgré eux , NDLR), que le mouvement est devenu plus violent avec les années et qu'il se divise en sous-groupes qui épousent des thèses conspirationnistes.

La loi sur les jeunes contrevenants nous empêche de révéler l'identité du meurtrier qui avait 17 ans au moment des faits reprochés. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

L'expert souligne que ces hommes rejettent leurs frustrations sur toutes les femmes, les féministes en particulier, mais aussi sur les hommes qui sont populaires auprès d'elles.

Cette idéologie préconise la supériorité des hommes et sous-entend que les femmes se sont émancipées avec la révolution sexuelle pour acquérir de plus en plus de pouvoir dans la société , déclare-t-il.

Il soutient que le rapport des Incels avec le travail du sexe est encore plus déconcertant.

Ils pensent que les travailleuses du sexe exploitent des hommes peu séduisants et désespérés à des fins commerciales , souligne l'expert.

Il affirme que les Incels sont généralement peu scolarisés, souvent sans emploi, isolés, narcissiques et suicidaires. Ils vivent dans une communauté fermée sur Internet, où ils discutent de leurs déboires amoureux , dit-il.

Elliot Rodger a tué six personnes et en a blessé 14 autres sur le campus d'Isla Vista à Santa Barbara en Californie en 2014. Photo : La Presse canadienne / AP Photo/California DMV, File

L'expert précise que les premiers meurtres en série que les autorités attribuent aux Incels sont survenus au début des années 2010.

Il pense qu'Elliot Rodger a été le précurseur du mouvement, même si lui-même ne s'est jamais identifié aux Incels avant son suicide en 2014 en Californie.

Il est néanmoins vénéré et considéré comme un saint ou comme le suprême gentilhomme, ses initiales sont utilisées dans le langage codé des Incels pour encourager des meurtres en série , conclut-il.

Contre-interrogatoire de la défense

La défense du jeune contrevenant a mis en doute l'appellation idéologie pour décrire la mouvance Incel.

L'avocat Maurice Mattis explique à la cour qu'il a lui-même déjà navigué sur des sites web affiliés à ce mouvement pour comprendre de quoi il en retournait (Radio-Canada a choisi de ne pas nommer les sites pour éviter d'en faire la promotion, NDLR).

Me Mattis dit que les sites en question présentaient toujours un avis de non-responsabilité pour ceux qui s'y aventurent et qu'on peut y lire que les Incels ne cautionnent aucune forme de violence contre qui que ce soit.

La victime tuée par le jeune contrevenant, Ashley Noell Arzaga, travaillait dans un salon de massage de Toronto. Photo : Radio-Canada / CBC

L'expert de la Couronne réplique que ces sites sont souvent contrôlés par des modérateurs et que les utilisateurs doivent de toute façon utiliser des comptes personnalisés pour accéder à des salons de clavardage privés.

Ces modérateurs n'endossent pas en outre cette idéologie , répond-il.

Le témoin de la Couronne affirme que les conversations haineuses se tiennent sur des blogues et des salons qui, eux, ne sont pas supervisés.

Il ajoute qu'il n'a pas souvent vu ces clauses de non-responsabilité lorsqu'il a entamé son étude du mouvement en 2018.

Il affirme en outre que ces sites ont été modifiés après les récentes attaques violentes par des gens s'identifiant au mouvement. Je vous assure que j'ai déjà vu des appels au meurtre sur ses sites , conclut-il.

À entendre les questions de la défense, on comprend qu'elle cherche à démontrer que son jeune client n'est pas un Incel, mais bien un individu crédule qui était prêt à se joindre à n'importe quel groupe par souci de trouver sa place dans la société.

Les parties devront se retrouver au début décembre pour déterminer une date pour la suite des audiences qui ne peuvent reprendre tant que les deux rapports psychiatrique et pré-sentenciel au sujet du jeune meurtrier n'auront pas été complétés.

La Couronne a déjà fait savoir qu'elle allait réclamer une peine pour adulte.