Ce qu’ils ont dit : les priorités des candidats dans Mégantic

Nichée entre Sherbrooke et la Beauce, la frontière américaine et la région du Centre-du-Québec, la circonscription de Mégantic représente environ 49 000 électeurs réparti sur un vaste territoire, et habitant principalement au sein de petites communautés rurales.

François Jacques, candidat de la Coalition avenir Québec

Couverture cellulaire

Parmi les priorités de François Jacques pour la circonscription, on retrouve la couverture cellulaire, qui fait défaut dans le secteur.

Dans la circonscription de Mégantic, il y a beaucoup de montagnes, donc la couverture cellulaire est hyper importante dans le coin et c'est difficile à régler. On sait qu'on a réglé l'enjeu Internet. Pour la couverture cellulaire, notre gouvernement a promis des investissements de 3 milliards $ et, avec l'apport du privé, de 4,8 milliards $.

Transport collectif

Selon le député sortant, il est primordial d'améliorer l'efficacité du service de transport collectif dans la circonscription.

Ça prend de l'interconnexion entre les MRC afin qu'il y ait un transport adéquat vers Sherbrooke, vers les hôpitaux, les cégeps et tout ça. On a remis beaucoup d'argent dans les services de transport collectif, il y a eu des efforts qui ont été faits aussi lors de la pandémie pour donner la chance à ces organismes de continuer à desservir la population de façon efficace. Il y a beaucoup de travail à faire encore, surtout en région.

Sécurisation de la route 112

François Jacques s'est aussi engagé formellement à sécuriser la route 112 s'il obtient un second mandat.

Il y a eu un plan qui avait été expliqué aux municipalités qui sont sur la route. C'est un enjeu important pour l'ensemble de la circonscription. C'est la route qui part de Sherbrooke vers Thetford Mines, de Sherbrooke vers Lac-Mégantic. C'est une route qui reçoit plus de 17 000 véhicules par jour. [...] Ce que j'ai promis, c'est que les travaux débuteraient lors du prochain mandat.

Éloïse Gagné, candidate du Parti libéral du Québec

Insécurité alimentaire

Combattre l'insécurité alimentaire est le principal cheval de bataille de la candidate libérale.

La hausse du coût de la vie, avec l'inflation, tout ce qui est denrées alimentaires, ça devient extrêmement cher. C'est pour ça que c'est important d'en faire une priorité pour les familles, les individus, pour qu'ils répondent à cette hausse. On parle de réduction de TVQ sur certains produits.

La candidate libérale a assuré la présidence de l'organisme à but non lucratif l’Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Pénurie de main-d'oeuvre

La candidate soutient que le manque d'infrastructures et de services ne favorise pas la rétention du personnel dans la région.

On s'engage à écouter les régions, chaque municipalité, travailler de concert avec elles pour savoir ce qu'il faut améliorer et comment le provincial peut fournir des ressources additionnelles pour que les gens soient bien en région, à Lac-Mégantic, et contribuent à l'essor de la région.

Marilyn Ouellet, candidate de Québec solidaire

Politique agricole

La candidate rappelle que QS souhaite que 70 % des aliments servis dans les institutions publiques proviennent du Québec, d'où les initiatives pour aider les jeunes agriculteurs. Elle souligne également que ceux-ci seront très peu touchés par la « taxe orange », même s'ils ont tout de même des actifs très élevés.

Les gens sont quand même assez endettés, on ne va pas se le cacher.[...] On veut parler de création de fiducies foncières pour la relève agricole. Actuellement, c’est très difficile pour les jeunes qui veulent démarrer des projets. QS veut acquérir des terres pour faire des fiducies foncières, avec une protection avec un volet agricole exclusivement. Ça permettrait aux jeunes de la relève de pouvoir démarrer leur projet sans être endetté et devoir s’acheter une terre agricole.

Marilyn Ouellet et son conjoint sont eux-mêmes des agriculteurs. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Environnement

Elle avoue que même si elle s'est fortement opposée au projet Caravaning Weedon, il sera difficile d'arrêter le projet en cours. Son implication visera davantage, de façon large, à assurer la protection des milieux humides.

Je vais être à l’écoute de la population, mais notre objectif à Québec solidaire est de protéger les milieux humides. Si le ministère de l’Environnement dit que ce n’est pas possible, il va jouer son rôle au niveau de la règlementation. Moi, mon rôle de députée était d’accompagner les citoyens et les citoyennes préoccupés par ce projet-là.

Transport collectif

La candidate rappelle que les organismes de transport collectif manquent de financement pour assurer des services de qualité.

À QS , ça passe par un leadership pour financer adéquatement les organismes à but non lucratif de façon générale, mais particulièrement dans le cas du transport collectif, autant dans le Haut Saint-François que dans le Granit, et dans les deux autres MRC aussi.

André Duncan, candidat du Parti québécois

Voie de contournement

Même si la voie de contournement relève du fédéral, le candidat s'est déjà prononcé contre le projet, estimant que celui-ci doit absolument retourner sur la table à dessin.

Il y a un gros travail d'acceptabilité sociale qui doit être fait [...] Comme il l'est, il n'est aucunement acceptable d'un point de vue social, humain, économique. Il faut que les gens comprennent que ce ne sont pas que les trois municipalités qui sont touchées, mais tout le Québec qui va payer cette facture-là [...] Je veux être à l'écoute des citoyens et les épauler dans leurs démarches.

Le candidat péquiste dans Mégantic, André Duncan, s'oppose au tracé actuel de la voie de contournement. Photo : Radio-Canada

Gouvernance de proximité

Le candidat rappelle que le PQ veut recréer un ministère qui va redonner des pouvoirs aux régions.

C'est nous qui sommes sur le terrain. On connaît les enjeux, on les voit, on les comprend les enjeux. On a une proximité avec nos citoyens. Des dossiers qui pourraient être réglés rapidement, comme le CPE à Stoke, le dossier stagne et a été refusé au ministère de la Famille alors qu'il a l'appui des élus municipaux!

Éducation

Le candidat a visité l'école de Scotstown, qui est en rénovation, et a reçu une liste de demandes de la part des élèves.

Je leur ai donné ma parole d'honneur, que je sois élu ou non, que je ferai pression pour que ces demandes soient réalisées.

Mathieu Chenard, candidat du Parti conservateur du Québec

Promotion de l'entrepreneuriat

Le candidat au passé d'entrepreneur est d'avis que l'entrepreneuriat doit être davantage encouragé dans la circonscription.

Je suis un gars d'action. J'ai créé plus d'une entreprise et j'en ai vendu deux à date. [...] J'aime promouvoir l'entrepreneuriat. Dans le comté de Mégantic, la population est vieillissante, donc c'est une solution, je crois, pour garder les plus jeunes dans les régions et créer de l'emploi.

Pénurie de main-d'oeuvre

Mathieu Chenard estime que les entreprises ont besoin de plus de soutien pour pallier le manque de travailleurs.

Je pense qu'il y aurait de l'optimisation à faire, encourager les compagnies à moderniser ou automatiser. Il faut faire un travail en amont. [...] À partir de secondaire 3, il y a beaucoup de décrochage scolaire, donc on veut rendre accessibles les diplômes d'études professionnelles (DEP), que ce soit ceux d'électromécanicien, de soudeur ou de machiniste, pour aider à avoir de plus en plus de main-d'oeuvre spécialisée.

Santé

Le conservateur veut également faire une plus grande place au secteur privé dans le réseau de la santé au Québec.