Enjeux de campagne : « L’évaluation commence presque à la pouponnière »

À l’école alternative de l’Énergie de Shawinigan, il faut se frotter les yeux, pour être bel et bien certain que ce sont des classes que l'on aperçoit.

Parfois, l’enseignant n’a pas de bureau. Tous les pupitres d’enfants ne sont pas tournés vers le tableau, et les élèves circulent librement entre leurs locaux. Ils pianotent même dans le couloir, sans se presser.

Lorsqu’ils ont fini le contenu du cours, s’ils le souhaitent, ils travaillent sur leur projet personnel, qu’ils peuvent explorer toute l’année. Pour Ludovic, c’est la confection de brownies véganes et leur vente. Clara, elle, a rédigé un dossier sur 11 animaux du Québec.

Josée-Anne Adam et son conjoint, Stéphane Bédard, à l'école alternative de l'Énergie, de Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

La mère, Josée-Anne Adam, figure parmi les fondatrices du volet secondaire de l’école de l’Énergie. L’école primaire existe depuis 2018. Elle souhaitait que, comme dans les écoles alternatives de Montréal , il n’y ait pas de rupture entre le primaire et le secondaire. Pour que les enfants ne perdent pas les principes alternatifs de l’école : confiance en soi, humanisme, sens des responsabilités .

À l’accueil de l’établissement de Shawinigan, on peut lire la devise la famille, au cœur de l’école . Pour Josée-Anne, l’implication des parents est essentielle si la société souhaite réparer le système scolaire qui est brisé . Les parents d’élèves, qui passent 25 heures environ chaque année ici, peuvent même venir à l'improviste pendant les cours pour aider les jeunes.

Josée-Anne et sa fille Céleste ont été écolières dans le système alternatif ainsi que le système traditionnel. Sa mère, ancienne éducatrice en CPE et adepte de la simplicité volontaire, se passionne pour la pédagogie alternative depuis toujours. Voici le témoignage de leur famille.

L’équipe de Désautels le dimanche part à la rencontre de familles à travers le Québec pendant toute la campagne électorale. Ce texte est le second d’une série.

La mère, Josée-Anne Adam

[Dans le système scolaire classique] tout est à refaire. Il faut d’abord reconnaître que notre système est désuet. L’école idéale, c’est celle où il fait bon vivre. Est-ce qu’[en ce moment] l’école a une finalité éducative? Certaines, pour moi, sont le reflet d’un service de garde. Pourquoi l’école ne pourrait pas être juste un milieu de vie où l’enfant est heureux? Le mien, il se lève et a du plaisir. On veut qu’ils aient un diplôme de secondaire 5 ou on veut qu’ils aient acquis des compétences et des savoirs?

Le conjoint, Stéphane Bédard

Je ne connaissais pas ça, les écoles alternatives. C’est ma conjointe qui m’a fait découvrir. Je n’étais pas sûr de l’école, je ne connaissais pas le fonctionnement. Ça a été un apprentissage aussi pour moi, [notamment] l’implication parentale, qui est complètement différente de l’école traditionnelle.

La grand-mère, Marthe Lacroix

J’ai réussi à l’école, mais je m’emmerdais […]. Ce n’était pas important. J’ai vu la différence quand on te demande : "Qu’est-ce que tu as envie d’apprendre?" C’est autre chose que lorsque l’on cherche une bonne note. Quand j’étais à l’université, une phrase m’a jetée à terre. C’était le premier cours, en lisant le plan de cours, il y a un élève qui a posé la question : "C’est quoi, les lectures qu’il faut faire pour l’examen?" Ça illustre bien ce que je pense. [Le système éducatif est guidé davantage] par l’évaluation que par le goût d’apprendre, d’être curieux ! L’évaluation commence presque à la pouponnière. C’est un enjeu. Pour que l’école soit le reflet de ce qu’on veut comme citoyen, qu’est ce qu’on veut? On veut des gens qui suivent? On a besoin de gens créatifs, autonomes, responsables, capables de réfléchir et d’être actifs, pas passifs, qui attendent de l’État ou d’un patron.

La fille, Céleste, 12 ans

On est plus libres. Les parents ont le droit de venir ici. Ils sont souvent là... Quand même! [Rires] Ça me rajoute une présence rassurante.