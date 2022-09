Le réseau social Parler, un temps évincé du web, s’achète un hébergeur

Déplorant à l'époque la multiplication des menaces de violences et d'activités illégales sur Parler, Apple et Google avaient retiré le réseau social de leurs plateformes de téléchargement, tandis qu'Amazon avait décidé de ne plus l'héberger sur ses serveurs, ostracisant de fait la plateforme. Parler avait mis plus d'un mois à trouver un moyen de revenir en ligne.

Pour éviter une situation similaire, l'entreprise a levé de nouveaux fonds, soit 16 millions de dollars américains (21,2 millions de dollars canadiens), et acquis DynaScale, une entreprise qui offre des solutions pour héberger les données sur des serveurs privés ou externes. C'est une solution de rechange aux grands fournisseurs de la technologie , affirme un porte-parole de Parler dans un communiqué.

Le réseau social dit vouloir contourner le secteur en construisant les premières infrastructures et plateformes technologiques au monde respectant la liberté d'expression .

On ne pourra plus à l'avenir réprimer des sites ou des réseaux, a souligné son patron, George Farmer, cité dans un communiqué.

Pour l'occasion, l'entreprise a créé une nouvelle entité, Parlement Technologies, qui chapeautera DynaScale et le réseau social Parler.