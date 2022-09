Ancien dépotoir de Laterrière : un contrat en vue avec une firme pour capter le méthane

Lors de la dernière campagne électorale, la mairesse Julie Dufour s’était engagée à dénicher une façon de faire pour capter les gaz à effet de serre qui émanent du site. Ils équivalent à 77 % des gaz à effet de serre (GES) générés par l’ensemble des activités de la Ville.

Une solution a été trouvée. La firme Trivium Avocats négocie présentement, au nom de la Ville, avec l’entreprise Terreau Biogaz. L’objectif est de lui accorder un contrat pour la captation des biogaz, qui seraient ensuite utilisés à la discrétion de l’entreprise.

L’option de brûler les GES est aussi sur la table. La Ville ne peut le faire elle-même, en partie parce que les équipements de destruction thermique (torchère), utilisés à une certaine époque pour le faire, ne sont plus fonctionnels.

C’est un contrat qui va donner des revenus à la Ville de Saguenay, c’est une raison pour laquelle on peut aller de gré à gré. Ce n’est pas une dépense pour la Ville, mais plutôt un revenu. Quel sera le revenu? Difficile à dire pour l’instant parce que les volumes sont plus ou moins connus. Essentiellement, le principe est relativement simple. Ils vont récupérer les gaz, vont les garder et nous donner une redevance , a expliqué le conseiller municipal et président de la commission environnement et développement durable de Saguenay, Jimmy Bouchard.

Deux firmes au Québec

Seulement deux firmes spécialisées existent au Québec dans ce secteur d’activités. Elles détiennent divers contrats avec différentes municipalités de la province.

Terreau Biogaz pourrait utiliser le méthane extrait à Laterrière pour l’injecter dans des réseaux de gaz naturel existants comme celui d’Énergir ou s’en servir pour alimenter un projet connexe, comme une serre par exemple. Aucun projet ne figure dans les cartons à ce stade.

S’il y a récupération des gaz et qu’ils ne sont pas brûlés, mais utilisés à une autre fin, ça prend un projet connexe. Ça pourrait être pour alimenter une serre ou n’importe quoi d’autre , enchaîne Jimmy Bouchard.

En récupérant les gaz ou en les brûlant, la Ville sera admissible à l’obtention de crédits carbone par le gouvernement, qui vient de relancer un programme compensatoire.

Il y a deux options. Soit qu’on récupère pour un projet connexe ou soit qu’on brûle pour aller chercher les crédits carbone qui sont reliés. Si on récupère, on va chercher des crédits carbone en plus des revenus supplémentaires pour alimenter un projet connexe , explique l’élu.

Les revenus issus de l’extraction pourraient équivaloir à quelques centaines de milliers de dollars. L’objectif de la Ville, assure Jimmy Bouchard, n’est pas de faire des profits, mais bien de réduire l’empreinte écologique laissée lors de la fermeture de l’ancien dépotoir de Laterrière.