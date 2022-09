Littérature : le mouvement de censure s’intensifie aux États-Unis

Associated Press

Les tentatives de censure et de restrictions sur les livres continuent de s'intensifier aux États-Unis, selon l'Association américaine des bibliothèques (American Library Association, ou ALA).

Les chiffres pour l'année 2022 s'approchent déjà du total de l'année dernière, qui était déjà le plus élevé depuis des décennies.

Deborah Caldwell-Stone, directrice du bureau de l'ALA pour la liberté intellectuelle, dit ne jamais avoir rien vu de pareil .

Elle souligne que, ces derniers temps, des organisations lancent des campagnes contre des livres qui n'ont même pas été lus par leurs membres.

L'ALA a dénombré 681 contestations de livres, pour les huit premiers mois de l'année, contre 1651 titres différents. Pour toute l'année 2021, il y avait eu 729 contestations contre 1597 livres.

La pointe de l’iceberg?

Étant donné que l'ALA s'appuie sur les comptes rendus des médias et les rapports des bibliothèques, le nombre réel de contestations est probablement beaucoup plus élevé, selon l'association.

L'annonce de vendredi a été coordonnée avec la Semaine des livres interdits (Banned Books Week), qui commence dimanche aux États-Unis.

Selon un document publié en avril  (Nouvelle fenêtre) , on trouve parmi les livres les plus ciblés l'autobiographie de Maia Kobabe, Gender Queer, portant sur son identité sexuelle, ainsi que Lawn Boy, le roman de Jonathan Evison sur le passage à l'âge adulte raconté par un jeune homosexuel.

Nous voyons cette tendance se poursuivre en 2022; la critique des livres sur les sujets LGBTQ , a mentionné Mme Caldwell-Jones, ajoutant que les livres sur le racisme tels que le roman The Hate U Give, d'Angie Thomas, sont aussi fréquemment contestés.

Des bibliothèques dans la tourmente

Les Semaines des livres interdits sont chapeautées par une coalition d'organisations d'écriture et de liberté d'expression, dont la National Coalition Against Censorship, l'Authors Guild et PEN America.

Les attaques des milieux conservateurs contre les écoles et les bibliothèques ont proliféré dans tout le pays au cours des deux dernières années, et des bibliothécaires ont été harcelés et même chassés de leur travail.

Une bibliothécaire d'un collège de Denham Springs, en Louisiane, a en outre déposé une plainte en cour contre une page Facebook qui l'a qualifiée de criminelle et pédophile .

La ville de Jamestown, une communauté rurale du Michigan, a par ailleurs instauré, au terme d’un scrutin, des coupes draconiennes dans les bibliothèques locales en lien avec des livres abordant les questions LGBTQ.