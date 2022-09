Manifestation à Québec pour réclamer davantage de logements sociaux

À mi-chemin dans cette campagne électorale, des organismes de défense des droits des locataires estiment que les partis politiques ne parlent pas assez de la crise du logement qui frappe la province. C'est pourquoi près de 400 personnes ont manifesté dans les rues de Québec vendredi afin de réclamer davantage de logements sociaux et abordables.

Pancartes à la main, les manifestants se sont fait entendre dans les rues du quartier Saint-Jean-Baptiste en milieu de journée.

On est principalement déçus des engagements électoraux qui ont été proposés par les partis , dénonce Cédric Dussault, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Il y a 200 000 ménages au Québec qui consacrent plus de 50 % de leurs revenus au paiement du loyer , rappelle-t-il.

« Il y a pas d'engagements intéressants pour régler la crise du logement. » — Une citation de Cédric Dussault, porte-parole du RCLALQ

Pour régler le problème, les manifestants croient qu'un coup de barre est nécessaire. Établir un contrôle des loyers, un registre des loyers et bâtir 50 000 logements en cinq ans sont quelques-unes des solutions identifiées par le RCLALQ et le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) qui coorganisent cette manifestation.

Tous les jours, le FRAPRU reçoit des appels de détresse de personnes en situation d'itinérance qui désirent trouver un logis, ou encore de locataires coincés dans des habitations insalubres.

Ces gens-là, on n'a rien à leur offrir! Tout ce qu'on peut leur dire, c'est de s'inscrire sur une liste d'attente et d'attendre des années! , s'indigne Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU .

C'est ça, notre réponse de société dans une société riche comme la nôtre en 2022? Ça, c'est inacceptable! , s'exclame-t-elle.

Engagements insuffisants

La Coalition avenir Québec promet de bâtir 11 700 logements sociaux et abordables lors d'un prochain mandat. Le Parti libéral du Québec veut en construire 50 000 en dix ans. Pour Québec solidaire, c'est 50 000 en huit ans, dont 25 000 dans un premier mandat.

Le Parti québécois veut bâtir 45 000 logements sociaux en cinq ans. Le Parti conservateur du Québec compte s'en remettre au marché privé.

Ces propositions manquent de mordant, selon Cédric Dussault : 50 000 logements, c'est le strict minimum .

Peu abordé

De nombreux manifestants déplorent que l'enjeu de la crise du logement n'ait pas été abordé jeudi lors du Face-à-Face des chefs diffusé sur les ondes de TVA.

Devant l'Union des municipalités du Québec, le co-porte-parole de Québec solidaire s'est excusé.

Ça me dérange et je prends ma part de responsabilité. Hier, on n'a pas parlé de la crise du logement. Ça, c'est un problème , a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier