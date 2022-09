Élections : des aînés se sentent oubliés, malgré une population vieillissante

Pourtant, la population de l'Est-du-Québec est vieillissante : la proportion de personnes âgées dans les populations de nos régions va augmenter considérablement dans les vingt prochaines années, selon l'Institut de la statistique du Québec.

Proportion des 65 ans et plus dans la population Proportion des 65 ans et plus dans la population Région Proportion en 2020 Proportion projetée en 2041 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 28,6 % 38 % Bas-Saint-Laurent 26,8 % 35 % Côte-Nord 20,4 % 31 %

Logement abordable, soins à domicile, pauvreté, milieu de vie, ou encore inflation : les enjeux auxquels les aînés font face sont nombreux.

Pour certains, le prochain gouvernement doit en faire davantage.

C'est le cas de Jean-Yves L. Langlois, un résident de Mont-Joli qui n'arrive plus à joindre les deux bouts.

Il m'est arrivé une coupure du gouvernement. Ça me coûtait 38 piastres par mois, et là ça m'en coûte 250 piastres par mois. Plus mon loyer. Si c'est ça vieillir... , lance-t-il découragé.

Jean-Yves L. Langlois, un bénéficiaire des services de Moisson Mitis Photo : Radio-Canada

Le revenu dont il dispose est si faible que chaque mois, il doit se résoudre à demander un panier de denrées alimentaires à Moisson Mitis.

Il lance un cri du cœur.

Il faut toujours que tu sois à l'agonie pour avoir de l'aide. Faut toujours que tu sois au boute de ton rouleau. À mon âge, je pense bien souvent au suicide. Pourquoi? Parce que, crime, des fois je me dis que je serais bien mieux d'être mort que d'être une loque humaine. Comprenez-vous? Là, je suis bien moins actif, je manque de revenus, je manque de considération de la part du gouvernement, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie , raconte-t-il.

« Moi les promesses électorales, j'ai 70 ans, je pourrais t'en faire un livre comme la réforme de l'école. » — Une citation de Jean-Yves L. Langlois, bénéficiaire des services de Moisson Mitis

Davantage de précarité

M. Langlois n'est pas le seul à dépendre de la banque alimentaire. Depuis le début de la pandémie, presque deux fois plus de personnes de 65 ans et plus bénéficient des services de Moisson Mitis.

Cela a été une surprise pour le directeur général de l’organisme, Gilles Dufour, qui pointe l'inflation, mais aussi la solitude des personnes âgées pour expliquer la hausse des demandes d'aide.

Gilles Dufour, directeur général de Moisson Mitis Photo : Radio-Canada

On sait combien les personnes âgées peuvent avoir comme pension de vieillesse, puis le supplément de revenu garanti, ce n'est pas énorme. Les personnes âgées, ça nous marque plus, parce qu'on se dit qu’ils ont quand même contribué toute leur vie, puis qu'ils utilisent les services de la banque alimentaire, ce n'est pas toujours jojo.

« Les aînés pillent sur leur orgueil pour venir ici. » — Une citation de Gilles Dufour, directeur général de Moisson Mitis

Du soutien demandé

Des regroupements de personnes âgées demandent au gouvernement de les aider à maintenir les services qu'ils offrent aux aînés.

C'est notamment le cas du Carrefour 50 + du Québec, qui regroupe 145 clubs en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et au Bas-Saint-Laurent, des régions qui comptent de nombreuses municipalités vieillissantes et dévitalisées.

Pour le président de l’organisme, Richard Rancourt, les aînés sont oubliés de manière répétée lors des campagnes électorales.

Les gens sont obligés de faire un choix entre s'acheter un médicament, se nourrir, et limiter leurs activités de transport, par exemple, lorsque je veux me déplacer pour chercher un service dans une ville-centre. Il coûte cher mon transport en automobile, c'est ça le problème , explique-t-il.

Richard Rancourt, président du Carrefour 50 + du Québec Photo : Radio-Canada

M. Rancourt demande notamment la création d’un ministère des Aînés.

C'est beau les petites maisons des aînés de Mme Blais, mais ce n'est pas ça que les gens veulent. Ce qu'ils veulent, c'est d'être reconnu et d'avoir un ministère qui peut les accompagner et comprendre leurs besoins , affirme-t-il.

De son côté, Armande Charest, retraitée et présidente du Club 50 + de Saint-Yves, à Rimouski, souligne l’importance de l’implication bénévole dans le milieu de vie des aînés.

Notre but à nous, c'est de pouvoir sortir les aînés de leur isolement. C'est de leur offrir des activités pour pouvoir garder leur santé physique, morale, à moindre coût , indique-t-elle.

Tous appellent les formations politiques à tendre davantage l'oreille et être plus sensibles à leurs préoccupations.