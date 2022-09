Procès au civil: Billy Taillefer et Hugues Duguay réclament maintenant 80 millions $

Billy Taillefer et Hugues Duguay réclament maintenant 80 millions $ dans leur poursuite au civil à l’endroit de la Ville de Val-d’Or et du Procureur général du Québec.

Leur procès devant la Cour supérieure, prévu pour trois semaines, doit débuter lundi au palais de justice de Val-d’Or devant le juge Marc Paradis.

Les deux hommes originaires de Senneterre ont passé respectivement 12 et 11 années en prison après avoir été reconnus coupables du meurtre de l’adolescente Sandra Gaudet, survenu à Val-d’Or en 1990.

Des révélations de la Commission Poitras sur les méthodes policières au Québec ont conduit au retrait des accusations contre Hugues Duguay en 2003, puis à l’acquittement de Billy Taillefer en 2006, quand la Cour suprême a rendu inadmissibles ses aveux aux policiers.

Les deux hommes ont déposé leur poursuite au civil en 2002. Elle se chiffrait alors à 25 M $ pour Taillefer et à 15 M $ pour Duguay. Les montants ont été amendés au cours des derniers mois. Ils réclament maintenant un total de 72 M $ pour leur perte de liberté et dommages moraux, en plus de 7,5 M $ en dommages punitifs.

Éléments de preuve non divulgués

Dans leur requête au civil, les deux hommes citent la Commission Poitras, qui a révélé que de nombreux éléments de preuve n’ont pas été divulgués à la défense lors du procès par des policiers de la Sûreté municipale de Val-d’Or, de la Sûreté du Québec et par le substitut du Procureur général.

Il s’agit notamment des déclarations verbales et écrites de témoins recueillies par la police et des notes d’enquête des policiers recueillies lors des interrogatoires des accusés.

Les demandeurs allèguent que plusieurs de ces éléments auraient pu servir à ébranler la crédibilité de certains témoins et à soulever un doute sérieux sur la thèse présentée par le Ministère public lors du procès.

Dans sa défense déposée au dossier de la Cour, la Ville de Val-d’Or soutient pour sa part que son enquêteur Michel Cossette et les policiers de son service n’ont commis aucune faute en faits ni en droit. Les avocats de Ville affirment aussi que la non-divulgation de toutes les déclarations ou de l’identité de tous les témoins rencontrés n’a pu avoir quelque influence sur l’issue du procès.