La valeur des propriétés bondit de 25 % aux Îles-de-la-Madeleine

Les données du nouveau rôle d'évaluation sont basées sur les transactions immobilières réalisées entre juillet 2018 et juillet 2021.

Les hausses varient toutefois grandement d'un village à l'autre.

C'est le secteur de l'Île-du-Havre-Aubert qui a connu l'augmentation la plus marquée.

Hausse moyenne de la valeur foncière par secteur Hausse moyenne de la valeur foncière par secteur Secteurs des Îles-de-la-Madeleine Augmentation moyenne Grande-Entrée 13,72 % Cap-aux-Meules et L’Île-d’Entrée 18,13 % Fatima 28,38 % L’Île-du-Havre-Aubert 36,52 % L’Étang-du-Nord 27,82 % Havre-aux-Maisons et Pointe-aux-Loups 29,03 %

Le maire intérimaire de la Municipalité, Gaétan Richard, s'attendait à des hausses, mais se dit tout de même surpris par l'ampleur de celles-ci.

Surtout dans certains secteurs, on ne s'attendait pas que ça soit aussi élevé, mais je pense que plusieurs municipalités au Québec vont avoir le même constat , affirme Gaétan Richard.

Il estime que plusieurs facteurs expliquent la hausse de la valeur foncière, dont la hausse du coût des matériaux, la rareté de la main-d’œuvre et l’engouement pour la vie en région accéléré par la pandémie.

Le rôle d’évaluation vise à inventorier tous les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité. Sa principale utilité consiste à indiquer, aux fins de taxations municipale et scolaire, la valeur de chaque immeuble sur la base de sa valeur réelle. Source : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Limiter les impacts pour les contribuables

Le maire intérimaire tient toutefois à rassurer la population madelinienne en rappelant que la Municipalité peut minimiser l'effet de la hausse de la valeur des maisons en abaissant le taux de taxation.

« C’est bien important de comprendre qu'il n'y a pas personne aux Îles qui aura une augmentation de son compte de taxes de 20 % ou 30 %. Souvent, on essaie de se coller le plus possible au taux d'inflation et souvent on est en bas du taux d'inflation. » — Une citation de Gaétan Richard, maire intérimaire des Îles-de-la-Madeleine

Alors que la hausse du taux d’inflation se maintient au-dessus de 7 % depuis juin, Gaétan Richard estime qu’il est encore trop tôt pour connaître l’impact jumelé du nouveau rôle d’évaluation et de la hausse du coût de la vie sur le prochain avis d’imposition.

Je ne dis pas que c'est une hausse de taxes qui sera de 7 %, mais si je vous disais qu'on va geler le compte de taxes ou qu'on va faire une augmentation de 1 %, ça serait peut-être mentir un peu , souligne M. Richard. Il va avoir un gros travail à faire lors de la préparation du budget parce que la Municipalité n’est pas épargnée non plus par l’inflation. Le but, c'est toujours d'atténuer le plus possible l’impact sur le compte de taxes des contribuables.

Un paysage de Havre-aux-Maisons aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le nouveau rôle triennal d’évaluation doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain.

Les propriétaires en désaccord avec la nouvelle valeur de leur propriété pourront communiquer avec la Municipalité avant le 1er mai 2023.

Un accès à la propriété plus complexe

Bien que la Municipalité puisse abaisser les taux de taxation pour contrer les effets du nouveau rôle d’évaluation, il n’en demeure pas moins que la hausse d’évaluation foncière a des impacts sur l’accès à la propriété.

C'est inquiétant, mais je pense que ça représente un peu à la réalité d'aujourd'hui , croit le maire intérimaire Gaétan Richard.

Évolution du prix de vente moyen d’une maison unifamiliale aux Îles-de-la-Madeleine Évolution du prix de vente moyen d’une maison unifamiliale aux Îles-de-la-Madeleine Secteurs 2018 2021 Augmentation de 2018 à 2021 Cap-aux-Meules 181 833 $ 230 000 $ 26,5 % Havre-aux-Maisons 177 240 $ 249 200 $ 40,6 % Fatima 152 500 $ 224 660 $ 47,3 % Étang-du-Nord 115 000 $ 249 200 $ 116,7 % Île-du-Havre-Aubert 187 773 $ 293 444 $ 56,3 % Ensemble du territoire des Îles-de-la-Madeleine 152 531 $ 248 243 $ 62,7 %

La valeur des maisons, les transactions immobilières on n’a aucun contrôle là-dessus , affirme Gaétan Richard. Dans l’ensemble du Québec, les valeurs immobilières ont augmenté dans les dernières années. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça peut descendre avec la hausse des taux d’intérêt? Malheureusement, on n'a pas les indications pour statuer là-dessus, mais effectivement, la valeur des maisons a augmenté considérablement aux Îles.

Une étude dévoilée en août 2021 révélait qu'il faudrait construire 200 nouveaux logements d'ici cinq ans pour résorber le déficit d'unités locatives des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Richard rappelle que la Municipalité a posé des gestes pour tenter de limiter la surenchère immobilière, dont l’interdiction de construire ou de convertir une résidence secondaire à des fins de location touristique, et qu’elle a décaissé 800 000 $ pour encourager la construction de nouveaux logements.